KLANGfeste – immer wieder neu

Eröffnet wird das Musikfestival am 8. Juli von: das charismatische Damen-Quartett vermengt Flamenco mit lateinamerikanischen Elementen, Pop- und Folk-Klängen und einer jazzigen Note auf unnachahmliche Weise zu einem wohlklingenden Ganzen.Am 9. Juli lässt dasein azerbaidschanisches Volkslied auf die Dire Straits treffen, Rammstein auf Mozart und Michael Jackson auf die Titelmelodie einer russischen Kinderserie – der Begriff „Kammermusik“ wird so von den vier jungen, spielfreudigen MusikerInnen völlig neu definiert.Mit ihren Stimmen und alpenländischen Instrumenten führt die Formationam 13. Juli auf Schloss Runkelstein und am 14. Juli auf Schloss Kastelbell ihr Publikum in einen großen experimentellen Klangraum: Eigenkompositionen, Werke aus Folk, dem Kletzmer oder der Popularmusik – die drei Südtiroler MusikerInnen überraschen mit intelligenten Arrangements.Die Trio-Version von Mnozil Brass ist am 15. Juli auf Schloss Runkelstein zu Gast:haben aus den Zugaben ihrer Haupt-Band ein eigenes Konzertprogramm gebastelt, mit Songs aus allen Ecken und Enden ihrer drei Universen: George Michael, The Beatles, Chuck Mangione, Johann Strauß, und und und. Brass-Klänge pur!Dieaus Wien mit der Ladinerin Maria Craffonara haben mit ihrem vierten Album „Delta“ 12 neue Werke geschaffen, die einen noch kompakteren Quartettklang erstrahlen lassen. Miniaturen im Duo oder Trio stehen neben groß Exponiertem in voller Besetzung, rhythmische Verspieltheit neben Klarheit der Struktur. Am 22. Juli kommen die experimentier- und spielfreudigen Klangsurfer nach Bozen.führen am 23. Juli in ihrem Zusammenspiel ihr stark in der klassischen Musiktradition verankertes Instrumentarium – Cello und Violine – auf einen neuen Weg: Mit Spontanität und Improvisation der Jazzästhetik verbinden sie intim groovende bis hin zu kraftvoll rockende Elemente.Beginn: jeweils 20:30 Uhr. www.klangfeste.org , Südtiroler Kulturinstitut, Schlernstraße 1, Bozen, Tel. 0471 313 800, [email protected] Unterstützt von der Raiffeisenkasse Bozen und von zahlreichen Konzertpaten und Gönnern; gefördert von der Autonomen Provinz Bozen, Abt. Deutsche Kultur; Schirmherrschaft Stiftung Bozner Schlösser und Kuratorium Schloss Kastelbell

