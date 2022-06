Klangvoll durch den Sommer

Foto: © Besser Hören

Man freut sich an fröhlichem Vogelgezwitscher, dem Rauschen des Windes oder dem Lachen spielender Kinder und erlebt damit die wunderbare akustische Vielfalt seiner Umwelt. Bei Spaziergängen in aufblühender Natur, dem geselligen Zusammensein im Café oder beim Grillen im Garten kommt es außerdem darauf an, ohne Probleme den Unterhaltungen in der Gruppe zu folgen und an Gesprächen teilzunehmen - und das sind nur einige Beispiele, die zeigen, warum gutes Hören immer auch ein Mehr an Lebensqualität bringt. Schon leichte Hörminderungen beeinträchtigen die Kommunikation oder machen sie ganz unmöglich. Da Hörminderungen fast immer schleichend auftreten, gewöhnt man sich an das immer schlechtere Hören und geht von Zeit zu Zeit unbewusst zwischenmenschlichen Kommunikationen aus dem Weg.Gegen diese Beeinträchtigungen des Kommunikationsvermögens und der Lebensqualität hat die Hörakustik wirkungsvolle Lösungen. Mit einem Hörtest kann der HNO-Arzt oder der Akustiker sofort feststellen, ob eine Hörminderung vorhanden ist, und bei Bedarf kann rechtzeitig etwas dagegen unternommen werden. Dank angepasster Hörhilfen kann ein Hörverlust individuell ausgeglichen und das schlechte Hören mit allen seinen negativen Folgen verhindert werden. Modernste Hörgeräte sind nicht nur kaum sichtbar oder verschwinden ganz im Gehörgang, sondern bieten auch eine Reihe von technologischen Funktionen, wie zum Beispiel wiederaufladbare Akkus, Bluetooth-Anbindung mit Handy und Fernsehen, ein automatisches Anpassungssystem und vieles mehr!Von nun an müssen Sie sich im Sommer auch keine Sorgen mehr vor Wasser und Schweiß machen, denn die Hörhilfen der neuesten Generation können Sie sogar beim Schwimmen tragen, da sie wasserfest sind. Besser Hören bietet südtirolweit die Möglichkeit, einen kostenlosen Hörtest zu machen sowie Hörgeräte einen Monat lang Probe zu tragen, um sich vom Ergebnis selbst überzeugen zu können!