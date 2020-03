Klausberg: Mountain Open Air 2020 – DJ Ötzis Gipfeltour

. DJ Ötzi, der bekannte Schlager- und Partysänger aus Österreich geht „back to the roots“ und tourt, wie in alten Zeiten im Rahmen seiner Gipfeltour 2020 mit seinem DJ Set durch die Berge.Am 7. März 2020 ist es dann endlich soweit, DJ Ötzi schlägt zum ersten Mal seine Zelte bei uns in Südtirol, besser gesagt beim legendären Mountain Open Air am Klausberg auf. Ab 15:00 Uhr heizt DJ Ötzi seinen Fans und Wintersportlern exklusiv bei der Kristallalm auf 1600m so richtig ein.Um in die richtige Stimmung zu kommen, sorgt ab 13:00 Uhr ein DJ als Support für die ideale Atmosphäre.Klassiker wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“, oder „Sweet Caroline“, über 16 Millionen verkaufte CDs – DJ Ötzi gilt als einer der erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum. Im Rahmen seiner Gipfeltour 2020 kommt der bekannte Tiroler Entertainer, der als Pop- und Schlagersänger, Volksmusiker, aber auch im Dancefloor-Bereich tätig ist, exklusiv zum Mountain Open Air auf den Klausberg. Er tritt dabei in große Fußstapfen, denn bereits Stars wie Andreas Gabalier, Heino, DJ Antoine, Francine Jordi oder Jürgen Drews feierten mit uns in den vergangenen Jahren Après-Ski vom feinsten.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

