Klausen - Weihnachtlich leuchtet die Stadt

25.11.-27.11.22

•

02.12.-04.12.22

•

08.12.-11.12.22

•

16.12.-18.12.22

•

23.12.22 – 24.12.2022 (am 24.12 nur bis 12 Uhr)



Alle Infos gibt es unter www.klausen.it/gassladvent



An den Advents-Wochenenden, von Freitag bis Sonntag, verwandelt sich die historische Altstadt in die Kulisse eines Weihnachtsmärchens. Während auf den umliegenden Berggipfeln der Schnee weiß schimmert, kann man im Künstlerstädtchen in das ganz besondere vorweihnachtliche Flair eintauchen: Heimische Tannen zieren die Ecken und Nischen entlang der mittelalterlichen Gassen, an den Wänden flackern Laternen, dessen Licht für eine heimelige Atomsphäre sorgt.In den liebevoll dekorierten Holzhütten und Kellern verkaufen Händler*innenihre handgefertigten Produkte. Das sind bunte Wollwaren, Taschen, Filzpantoffeln, Holzschnitzereien, raffinierter Schmuck, kreative Weihnachtsdekoration und vieles mehr -Süßer Duft von feinem Weihnachtsgebäck und mit Zimt gewürztem Glühwein liegt in der Luft. Gebrannte Mandeln, Eisacktaler Krapfen, Apfelstrudel und sogar Räucherlachs gibt es auf dem Weihnachtsmarkt.Chöre singen traditionelle Lieder und Bläser spielen sanfte Melodien. Die tiefen Töne der Alphörner schwingen durch die Gassen.Ein Schauspiel für Groß und Klein ist, jeweils um 14.00 und 17.00 Uhr, gespielt von der Volksbühne Klausen. Vom Tinneplatz aus kann man die Heilige Familie auf den verschiedenen Stationen der Herbergssuche begleiten.am Sonntag, 04.12. und 18.12.2022 und überbringt Weihnachtsglückwünsche in Form einer kleinen Überraschung.An den Sonntagen zieht diedurch die Gassen und entzündet die unzähligen Kerzen, die vor den aneinandergereihten Häusern und Geschäften stehen.Die Adventszeit in Klausen ist anders. Sie ist ruhig und besinnlich. Darauf bedacht, Freude und Emotionen auf einfache und natürliche Weise zu wecken und besondere Momente zu erleben. Die Kleinen und all jene, die sich von der weihnachtlichen Magie verzaubern lassen möchten, werden begeistert sein.Die Klausner Kaufleute und Gastwirte freuen sich auf Euren Besuch!Jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr