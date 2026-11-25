Ein Weihnachtsmarkt, der sich durch verwinkelte Gassen zieht und sogar hinter alten Kellertüren so manche Überraschung bereithält? Willkommen in Klausen! Vom 27. November bis 23. Dezember wird die historische Altstadt wieder zum Treffpunkt für alle, die den Advent gerne etwas gemütlicher angehen. Zwischen bunten Häuserfassaden, liebevoll gestalteten Verkaufsständen und historischen Kellern warten handgefertigte Unikate, regionale Spezialitäten und besondere Geschenkideen darauf, entdeckt zu werden. Auch die Geschäfte der Altstadt haben an den Adventswochenenden geöffnet und laden zum Weihnachtsbummel ein.<BR \/><b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386363_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schokolade für einen guten Zweck<\/b><BR \/><BR \/>Zum Auftakt wird es süß: Am <b>28. November um 15 Uhr<\/b> entsteht auf dem Tinneplatz Südtirols längster Frucht-Schokospieß. Rund 30 Meter frisches Obst, überzogen mit feinster Schokolade – und das für einen guten Zweck! Die Einnahmen werden an die Hilfsorganisation „Südtirol hilft“ gespendet. Mitnaschen ist also ausdrücklich erwünscht.<BR \/><BR \/><b>Ein Advent voller besonderer Momente<\/b><BR \/><BR \/>Das zweite Adventswochenende gehört den Kindern: Basteln, Backen, Kasperltheater – und natürlich der Besuch vom Nikolaus am 6. Dezember. Am 12. und 13. Dezember zeigen Handwerker ihr Können und lassen sich über die Schulter schauen. Das letzte Wochenende steht ganz im Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am 20. Dezember um 17:30 Uhr auf dem Grundschulplatz: Die Gruppe Traveller and the Sauce bringt mit einer beeindruckenden Feuershow die winterliche Kulisse zum Leuchten.<BR \/><BR \/>Und dazwischen? Chöre und Bläsergruppen bringen Musik in die Gassen, sonntags zieht der Nachtwächter seine Runden und bei der traditionellen Herbergssuche mit lebender Krippe sind Maria und Josef unterwegs.<BR \/>Wer nur kurz vorbeischauen wollte, bleibt vielleicht doch länger. Weil es noch etwas zu entdecken gibt oder man beim Glühwein ein paar Bekannte trifft. Denn genau das macht den Klausner Gassladvent aus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386366_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Klausner Gassladvent 2026 (jeweils von 10:00 – 19:00 Uhr)<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>27.–29. November – Südtirols längster Schokospieß (am Samstag, 28.11 um 15:00 Uhr)<BR \/>•<\/TD><TD>4.–8. Dezember – Kinderweihnacht<BR \/>•<\/TD><TD>11.–13. Dezember – Handwerk & Kunst<BR \/>•<\/TD><TD>18.–23. Dezember - Weihnachten<BR \/><BR \/><b>Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.klausen.it\/de\/ferienregion-suedtirol\/klausen\/events\/klausner-gassladvent.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.klausen.it\/gassladvent<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386369_image" \/><\/div>