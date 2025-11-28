<b>Vier Wochenenden – vier Themen<\/b><BR \/><BR \/>Jedes Adventswochenende hat seine eigene Stimmung: Chöre und Bläsergruppen eröffnen den Advent, danach gehört die Stadt den Kindern – mit Bastel- und Backwerkstätten, Kutschenfahrten und dem Besuch des Nikolaus. Der dritte Advent lässt traditionelles Handwerk lebendig werden. Und kurz vor Weihnachten zeigt sich Klausen von seiner stillen, behaglichen und doch magischen Seite.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241775_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Stimmungsvolles Rahmenprogramm<\/b><BR \/><BR \/>Zu den Höhepunkten zählt die Aufführung der Herbergssuche mit lebender Krippe, deren Gage am 29. November an <i>Südtirol hilft<\/i> gespendet wird. Musikalisch reicht das Angebot von kleinen Ensembles bis zum stimmungsvollen Weihnachtskonzert „Santa Clausen Christmas“ der Bürgerkapelle Klausen am 13. Dezember im Kapuzinergarten.<BR \/>Ein märchenhafter Moment ist der schwebende Weihnachtsengel, der am 21. Dezember um 17 Uhr von der Burg Branzoll auf den Kirchplatz gleitet und süße Weihnachtswünsche überbringt. Ergänzt wird das Programm durch die Nachtwächterin, die sonntags mit ihrer Laterne durch die Gassen zieht und Kerzen entzündet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241778_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Begegnungen, die bleiben<\/b><BR \/><BR \/>Hinter dem Gassladvent stehen viele Hände und Herzen: Handwerker, Produzenten, Bäuerinnen, Kreative und Gastronomen, die mit Sorgfalt und regionaler Handschrift ihre Produkte anbieten – ehrlich, handgemacht und mit einem Lächeln. So entsteht eine Atmosphäre, die nicht lauter, sondern näher rückt und in den engen Gassen jene besonderen Momente schafft, die bleiben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242141_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Der Klausner Gassladvent ist an den vier Adventswochenenden (Freitag – Sonntag) sowie am 08., 22. und 23. Dezember, jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr, geöffnet.<\/b><BR \/><BR \/>Weitere Informationen unter: <a href="https:\/\/www.klausen.it\/de\/ferienregion-suedtirol\/klausen\/events\/klausner-gassladvent.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.klausen.it\/gassladvent<\/a>