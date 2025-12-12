Noch bis zum 23. Dezember wird die historische Altstadt erneut zur Bühne für einen Weihnachtsmarkt, der bewusst leise Töne anschlägt und gerade dadurch unverwechselbar bleibt: <a href="https:\/\/www.klausen.it\/de\/ferienregion-suedtirol\/klausen\/events\/klausner-gassladvent.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Klausner Gassladvent<\/a>.<BR \/><BR \/><b>Handwerk & Weihnachten im Mittelpunkt<\/b><BR \/><BR \/>Das dritte Adventswochenende widmet sich ganz dem <b>Handwerk<\/b> und der Kunst: traditionelle Techniken wie Filzen, Korbflechten, Holzschnitzen oder Federkielstickerei werden lebendig und zeigen, wie viel handwerkliches Können hinter dem Gassladvent steht.<BR \/><BR \/>Am vierten Advent liegt die <b>Vorfreude<\/b> auf Weihnachten förmlich in der Luft: warme Lichter und leise Melodien füllen die Altstadt – und Klausen taucht in jene besondere Stimmung ein, in der das Fest ganz nah scheint.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248705_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Stimmungsvolles Rahmenprogramm<\/b><BR \/><BR \/>Musikalische Akzente begleiten die Tage: vom kleinen Ensemble bis zum Weihnachtskonzert <b>„Santa Clausen Christmas“<\/b> der Bürgerkapelle Klausen am 13. Dezember im Kapuzinergarten.<BR \/><BR \/>Die <b>Herbergssuche mit lebender Krippe<\/b> (14. & 20. Dezember) gehört zu den berührenden Momenten dieser Zeit. Ergänzt wird das Programm durch die <b>Nachtwächterin<\/b>, die an Sonntagen mit Laterne durch die Gassen zieht und hunderte Kerzen entzündet.<BR \/><BR \/>Ein märchenhaftes Finale schenkt der <b>schwebende Weihnachtsengel:<\/b> Am <b>21. Dezember um 17 Uhr<\/b> gleitet er von der Burg Branzoll auf den Kirchplatz – ein Augenblick, der die gesamte Altstadt still werden lässt.<BR \/><BR \/><b>Begegnungen, die bleiben<\/b><BR \/><BR \/>Hinter dem Gassladvent stehen viele Hände und Herzen: Handwerker, Produzenten, Bauer und Bäuerinnen, Kreative und Gastronomen, die mit Sorgfalt und regionaler Handschrift jedem Stand Charakter verleihen.<BR \/><BR \/>So entsteht ein Advent, der nicht lauter, sondern näher rückt – und in engen Gassen jene besonderen Momente schafft, die bleiben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248708_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Der Klausner Gassladvent ist an den Adventswochenenden (Freitag – Sonntag) sowie am 22. und 23. Dezember, jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr, geöffnet.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.klausen.it\/de\/ferienregion-suedtirol\/klausen\/events\/klausner-gassladvent.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>