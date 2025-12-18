Was hier entsteht, ist keine Kulisse, sondern ein Gefühl. Warme Lichter in engen Gassen, der Duft von frisch Gebackenem und Räucherwerk, leise Musik, die den Tag begleitet. Die Vorfreude auf Weihnachten liegt spürbar in der Luft. <BR \/><BR \/><b>Besondere Momente zum Abschluss<\/b><BR \/><BR \/>Zu den berührenden Höhepunkten dieser Tage zählt die <b>Herbergssuche mit lebender Krippe<\/b> am <b>20. Dezember<\/b>, die die Geschichte der Geburt Jesu nachspielt. Die <b>Nachtwächterin<\/b> ist am Sonntag unterwegs und entzündet hunderte Kerzen. <BR \/><BR \/>Ein besonderer Moment erwartet die Besucher am <b>21. Dezember um 17 Uhr<\/b>: Der <b>schwebende Weihnachtsengel<\/b> fliegt von der Burg Branzoll auf den Kirchplatz und überbringt süße Weihnachtswünsche.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Begegnungen, die bleiben<\/b><BR \/><BR \/>Der Gassladvent lebt von den Menschen, die ihn gestalten: von handwerklichem Können, regionalen Produkten und dem persönlichen Einsatz der Standbetreiberinnen und Standbetreiber. In den Gassen entstehen Gespräche und Begegnungen, die den Advent in Klausen prägen.<BR \/><BR \/>In seinen letzten Tagen zeigt sich der Gassladvent als Ort, an dem Weihnachten spürbar wird – ruhig, nah und unverstellt.<BR \/><BR \/><b>Der Klausner Gassladvent ist noch von Freitag, 19. Dezember bis einschließlich Dienstag, 23. Dezember von 10:00 – 19:00 Uhr geöffnet.<BR \/><BR \/>Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.klausen.it\/de\/ferienregion-suedtirol\/klausen\/events\/klausner-gassladvent.html\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Klausner Gassladvent<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251264_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251267_image" \/><\/div>\r\n