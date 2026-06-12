<b>Seit fast 100 Jahren ist „Pörnbacher“ im Herzen der Landeshauptstadt eine feste Adresse für Uhren und Schmuck in allen Preissegmenten. Mit einem ausgeprägten Gespür für Präzision und Technik werden nicht nur neue Schätze feinjustiert, sondern auch alte Erbstücke fachgerecht restauriert.<\/b><BR \/><BR \/>Für Juwelier Dieter Nones ist seine Tätigkeit im Handel „ein Privileg“. Er freut sich sehr, im Zuge seiner Arbeit die verschiedensten Personen aus dem In- und Ausland kennenzulernen und dabei seiner Passion für edle Handwerkskunst nachgehen zu dürfen. Diese Begeisterung für den Beruf hat bei „Pörnbacher“ eine lange Tradition.<BR \/><BR \/><b>Ein Blick zurück<\/b><BR \/><BR \/>1908 wird Josef Pörnbacher als Sohn eines Uhrmachers geboren. Schon bald entdeckt er selbst eine tiefe Leidenschaft für Feinmechanik. Getrieben vom Wunsch nach Selbstständigkeit eröffnet er 1934 einen eigenen Laden samt angeschlossener Uhrmacherwerkstatt.<BR \/><BR \/>In den 1940er Jahren wird „Pörnbacher“ zu einem offiziellen ROLEX-Fachhändler. Ebenso fällt die Entscheidung, das Sortiment auszubauen und Schmuck anzubieten – einerseits aus Josefs persönlicher Überzeugung, andererseits als logische Erweiterung eines Juweliergeschäfts.<BR \/><BR \/>Nach dem Rückzug des Gründers bleibt das Unternehmen in Familienbesitz. Es wird mittlerweile von seinem Enkel Dieter Nones und dessen Ehefrau Martina geführt. Mit dem Ende der Rolex-Konzession im Jahr 2022 richten sie den Blick bewusst auf neue Möglichkeiten, ohne die Werte des Hauses aus den Augen zu verlieren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320201_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Angebot und Service heute<\/b><BR \/><BR \/>Am ursprünglichen Standort unter den Bozner Lauben ist die Familie Nones nach wie vor unter dem Namen „Pörnbacher“ präsent. Im Mittelpunkt stehen für sie immer noch hochwertige Uhren und Schmuckstücke. Ihre Wartung und Reparatur bilden neben dem Verkauf einen wesentlichen Bestandteil des Tagesgeschäfts. Ebenfalls werden individuelle Umarbeitungen vorgenommen, um bei Bedarf die einzelnen Artikel optimal an die Bedürfnisse der Tragenden anzupassen.<BR \/><BR \/>Was sich verändert hat, ist die gebotene Markenpalette. Der Inhaber erzählt: „Viele namhafte Uhrenhersteller begleiten uns bereits seit vielen Jahren. Einige kamen hinzu, andere verschwanden zeitweise und kehrten später wieder zurück. Aktuell ist von Alpina und Frederique Constant über Garmin bis hin zu Fortis für jeden Geschmack etwas dabei. Wir sprechen ein breit gefächertes Publikum an, das junge Erwachsene sowie eine ältere Kundschaft umfasst.“<BR \/><BR \/><b>Zwischen Wandel und Beständigkeit<\/b><BR \/><BR \/>Diese große Vielfalt ist eng mit dem Wandel im Markt verknüpft. Vor allem im Bereich der Uhren hat sich laut Nones viel getan: „Vor Smartphones waren Uhren als Zeitmesser essenziell. Jetzt werden sie zunehmend als Accessoire getragen. Hinzu kommen digitale Sportmodelle, die einen festen Platz im Alltag vieler Menschen eingenommen haben.“<BR \/><BR \/>Anders verhält es sich beim Schmuck. „Hier ist der Markt relativ stabil geblieben“, erklärt Nones, „auch wenn die Designs im Laufe der Jahrzehnte modifiziert wurden. Schmuck wird weiterhin gerne zu besonderen Anlässen gekauft oder verschenkt und gilt als beständiges Wertstück.“<BR \/><BR \/><b>Langes Bestehen braucht die richtige Mischung<\/b><BR \/><BR \/>Die langjährige Erfahrung zeigt, dass zukunftssicherer Erfolg bei „Pörnbacher“ aus dem Zusammenspiel von Weiterentwicklung und der Verbundenheit mit den eigenen Wurzeln resultiert. Ergänzend dazu spielen starke Partnerschaften eine zentrale Rolle. „Es hilft, Herausforderungen nicht allein bewältigen zu müssen. Eine Gemeinschaft unter gleichgesinnten Betrieben wie beim hds ist daher sehr wertvoll – wir sind seit 80 Jahren Mitglied“, so Nones.<BR \/><BR \/>Der Eigentümer verrät, dass darüber hinaus Zielstrebigkeit und Bodenständigkeit als das Fundament eines Unternehmens nicht zu unterschätzen sind. Gleich wichtig seien eine sorgfältige, individuelle Beratung, die das Vertrauen der Kundschaft nachhaltig festigt.<BR \/><BR \/><b>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/>jeder Edelstein eine andere Bedeutung trägt? Violetter Phosphosiderit steht für Heilung, Harmonie und Hoffnung, während schwarzer Onyx vor negativen Einflüssen schützen und innere Stärke vermitteln soll. Der weiße Diamant als beliebtester Schmuckstein wird hingegen mit Liebe, Klarheit und Ewigkeit verbunden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320225_image" \/><\/div>