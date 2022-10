Kleinst-Hörsysteme maßgefertigt

Das IIC-System (Invisible In the Canal) ist die kleinste Ausführung der Im-Ohr-Hörsysteme und verschwindet komplett im Gehörgang. - Foto: © Zelger Hörexperten

Ein Hörgerät, das für alle eine perfekte Lösung darstellen würde, gibt es nicht. Vielmehr müssen eine Reihe von individuellen Bedürfnissen bedacht werden. Art und Schwere der Hörminderung, der persönliche Alltag des Nutzers und seine Anforderungen an Tragekomfort und Ästhetik müssen berücksichtigt werden, bevor es an die Auswahl des passenden Hörsystems geht. Wer viel Wert darauf legt, dass die Hörhilfe möglichst „unsichtbar“ bleibt, ist mit Im-Ohr-Hörsystemen gut beraten. Die neuesten Modelle bieten fortschrittlichste Technologien für höchsten Hörkomfort und sorgen für ein natürliches und sehr unauffälliges Hörerlebnis.Im-Ohr-Systeme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach der Positionierung im Ohr. Die kleinsten Im-Ohr-Modelle sind die IIC-Systeme (Invisible in the Canal). Sie werden tief im Gehörgang getragen und sind deshalb für andere nahezu unsichtbar. Auch die nächst größeren Modelle, die CIC-Systeme (Completely in the Canal), verschwinden komplett im Gehörgang, während bei den ITC-Geräten (In the Canal) ein kleiner Teil des Geräts in der Hörmuschel sichtbar bliebt. Dafür bieten diese Hörsysteme Platz für Vorrichtungen wie ein weiteres Mikrofon oder einen Volumentaster und Zusatzleistungen. Allen Ausführungen gemeinsam ist, dass sie maßgefertigt für die Ohrform des Nutzers sind und deshalb für einen ganztägigen Tragekomfort sorgen.In lauten Umgebungen ist es oft schwierig, Gesprächen zu folgen und sich an ihnen zu beteiligen. Die Hörsysteme ermöglichen dem Träger einen besseren Zugang zur gesamten Geräuschkulisse und schaffen einen klaren Kontrast zwischen Sprache und Hintergrundgeräuschen, damit die optimale Sprachverständlichkeit gewährleistet wird. Spezielle Technologien in den Hörsystemen versorgen das Gehirn mit möglichst vielen Klanginformationen, um es beim Hören und Verstehen zu unterstützen. Bei den neuesten Modellen der Im-Ohr-Hörsysteme ist auch ein Feedbackmanagement integriert, das Pfeifgeräusche unterdrückt, bevor sie entstehen. Der Klang wird dadurch noch reiner und Sprache entsprechend besser verständlich.Dank der Kompatibilität mit IPhone® und ausgewählten Android™-Geräten ermöglichen die Hörsysteme direktes Streaming in hoher Qualität. Die Nutzer können also ihre Lieblingsmusik genießen und gleichzeitig Anrufe über das Hörsystem entgegennehmen, ja sogar freihändig telefonieren. Zudem bieten die Hörsysteme eine Tinnitus-Funktion, die bei Auftreten der störenden Hörgeräuschen Linderung verschafft.Die Wahl der passenden Hörsysteme hängt von den persönlichen Anforderungen ab, die unbedingt mit dem Hörakustiker besprochen werden sollten. Empfehlenswert ist es, die Hörsysteme über einen längeren Zeitraum und in verschiedenen Situationen auszuprobieren. Denn nur so kann beurteilt werden, ob sie die eigenen Bedürfnisse erfüllen. Interessierte haben die Möglichkeit, bei Zelger Hörexperten neueste Geräte aller Marken 30 Tage lang kostenlos Probe zu tragen.