Kleinste Hörgeräte ganz groß

Im-Ohr-Hörgeräte sind nicht nur sehr klein und deshalb im Ohr praktisch unsichtbar – sie sitzen auch sicher und komfortabel im Gehörgang.

Diese Modelle werden für höchsten Nutzen und besten Komfort an die Form Ihres Gehörganges angepasst und nach Maß hergestellt, weshalb sie sehr angenehm zu tragen sind. Und: Trotz ihrer geringen Größe sind sie mit der modernsten Technologie ausgestattet.



Neueste Technologien erlauben, alles im 360-Grad-Winkel zu hören; so können Sprache und Ton aus jeder Richtung verständlich aufgenommen werden – auch in lauten Umgebungen.Diese modernsten Hörgeräte erkennen nämlich automatisch die diversen Umgebungen und passen die Einstellungen genauestens darauf an – von der belebten Straße bis zum lärmvollen Restaurant.Wo auch immer man sich befindet, man erhält ein natürlicheres und reicheres Klangerlebnis. Direkte Verbindung mit Smartphone Dank der integrierten Wireless- Funktion verwandeln sich modernste Hörlösungen zudem in Kopfhörer. Telefongespräche, Musik oder Ton können direkt vom Smartphone zum Hörgerät übertragen werden.Möchten Sie sich bei einem Film oder Ihrer Lieblingssendung entspannen? Mit dieser Technologie werden Sie garantiert kein Wort mehr verpassen!

