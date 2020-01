Klimahouse 2020: Gut bauen. Gut leben.

Die Grundausrichtung von Klimahouse bleibt auch nach knapp einer halben Million Besuchern und 75.000 Teilnehmern am Informationsprogramm seit 2006 immer dieselbe: Nicht nur Fachleute, sondern alle Menschen näher an das Thema „nachhaltiges Bauen“ heranführen.

Genau aus diesem Bestreben entsteht die neue Initiative „Klimahouse x BZ“, die die Botschaften der Messe auch außerhalb des Messegeländes in der ganzen Stadt Bozen verbreiten soll. Die neue Initiative wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bozen, der Freien Universität Bozen, Handels- und Dienstleistungsverband hds, Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol hgv, Confesercenti, BZHEARTBEAT sowie dem Verkehrsamt der Stadt Bozen realisiert.

Zahlreiche Restaurants, Hotels, Bars, Bistros und Geschäfte im Stadtzentrum beteiligen sich vom 22. bis 25. Januar an dieser Aktion, indem sie für ihre Menüs ausschließlich regionale Produkte verwenden und auf Besteck, Flaschen oder Tüten aus Plastik verzichten.





Auf Tour mit Klimahouse

Unter den insgesamt über 150 Events mit weit über 300 Rednern sind die Klimahouse Tours zu erwähnen, die dieses Jahr wieder Fachleute und Interessierte zu den spannendsten Beispielen nachhaltiger Architektur in Südtirol führen. Das Programm wird von Messe Bozen in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Architekturstiftung organisiert.Für Familien und künftige Bauherren empfehlen sich besonders die beiden kurzen „Living Experience“ Touren. Am Freitagnachmittag geht es zu einem sanierten Mehrfamilienhaus in Bozen, das durch ein „Upgrade“ der Gebäudehülle und der Heizungsanlage nun 60% weniger Ressourcen verbraucht und an Raumkomfort gewonnen hat. Am Samstagvormittag kann ein saniertes Wohnhaus besichtigt werden, das mit ökologischen Dämmstoffen energetisch saniert und umgestaltet sowie durch Aufstockung um eine Dachgeschosswohnung nach Passivhausstandard erweitert wurde.Mittwoch 22. – Samstag 25. Januar | 9:00 – 18:00 Uhr450 Aussteller | 150 Events | 36.000 BesucherMit der online gekauften Eintrittskarte kommt man nicht nur günstiger auf die Messe, sondern hat gleichzeitig seinen Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol zum und vom Messegelände gelöst.

