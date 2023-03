Klimahouse 2023: Gut bauen. Gut leben.

Zum Publikumserfolg wurde Klimahouse auch aufgrund des einzigartigen Informationsprogramms: Am letzten Messetag stehen die Bauherren im Mittelpunkt der Fachmesse, besonders am Stand der KlimaHaus Agentur. Hier bietet sich interessierten Privatpersonen, die ihr Haus oder ihre Wohnung neu bauen, sanieren oder renovieren wollen, wieder die Möglichkeit zu persönlichen und kostenlosen Gesprächen zu allen Fragen rund um energieeffizientes Bauen und Sanieren inklusive staatlichen und Landesfördergeldern. Am Samstagnachmittag findet ein runder Tisch zum Thema „Energie sparen leicht gemacht“ statt mit lokalen Experten aus Verwaltung, Energieanbietern und Verbraucherzentrale.Vier aktuelle Themen beherrschen die diesjährigen Auflage, darunter Innovation im Bausektor: Die Neuheiten der 400 ausstellenden Firmen und Start-ups bilden seit bald 20 Jahren das Fundament des Erfolgsmodells Klimahouse. Die Herausforderungen durch die allgegenwärtige Energiekrise sind das zweite heiße Eisen dieser Auflage. Ein Dauerbrenner auch auf lokaler Ebene ist der Zugang zu leistbarem, hochwertigen Wohnraum. Und schließlich das Zukunftsthema Bauen mit Holz, das mit dem Wood Architecture Prize, dem ersten Architekturpreis für Holzbau in Italien, ins Scheinwerferlicht gerückt wird: Von den insgesamt 64 eingereichten Projekten wurden acht Finalisten ausgewählt – drei aus Südtirol!Die Zukunft beginnt auf der Klimahouse: 2023 präsentieren 14 innovative Start-ups ihre zukunftsgerechten Lösungen in einer eigenen Ausstellung: von digitalen Systemen für ein intelligentes Baustellenmanagement, über faltbare Solarpaneele und modulare grüne Gärten bis hin zu innovativen Einrichtungselementen. Das Future Hub bietet allen Besuchern wieder einen exklusiven Blick in die Zukunft des Bauens und Wohnens.