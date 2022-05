Alpewa bei der Klimahouse Messe

Foto: © Alpewa

Es ist wieder Messezeit. Klimahouse in Bozen inspiriert Besucher aus ganz Italien, die auf der Suche nach den neuesten Trends aus dem Bausektor sind. Klimahouse informiert Experten und Interessierte mit über 150 Events in 4 Tagen. Die Messe denkt voraus und lässt Raum für Innovation und Jungunternehmen. Klimahouse vernetzt – all jene, die daran glauben, dass gutes Bauen ein gutes Leben ausmacht.Auf der heurigen Ausgabe werden auch wir unsere zahlreichen Produkte für Dach- und Fassadensysteme ausstellen. Aber nicht nur das: auch wenn es um die richtigen Materialien für Dachisolationen und -begrünung geht, sind unsere Experten für dich vor Ort und beraten dich.Unter diesem Motto findet am 19.05.2022 ab 17:00 Uhr ein Workshop statt. Location dafür ist die Prefa Academy / Louis Braille Straße 4 in der Bozner Industriezone. JETZT ANMELDEN Ziel der Veranstaltung ist es, einen Überblick über die Holzarchitektur und die Verwendung natürlicher, recycelbarer Materialien, wie Metall und EPDM als Lösung für energieeffiziente und hochwertige Gebäudehüllen zu geben, die auch extremen klimatischen Bedingungen standhalten. Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je. ZUM PROGRAMM Selbst der neue Superbonus hat eine gewisse Aufmerksamkeit an den Tag gelegt, ebenso die CAM-Anforderung. Aber wie viel Aufmerksamkeit wird der Nachhaltigkeit geschenkt, wenn es um die Außenverkleidung geht? Ist eine Bitumenabdichtung genauso wiederverwendbar wie eine EPDM-Dachbahn? Ist es besser für die Eindeckung des Daches eines Wohnhauses einen traditionellen Dachziegel oder eine Falzeindeckung in Aluminium zu verwenden? Welche ist wartungsintensiver? Dies sind nur einige der Fragen, auf die wir in diesem Workshop näher eingehen werden. In den vorgestellten Fallstudien sehen wir ideale Designlösungen, die mit nachhaltig recycelbaren Materialien umgesetzt wurden und wie diese an der Baustelle verlegt werden – durch eine Live-Vorführung von unserem technischen Berater. ZUM PROGRAMM