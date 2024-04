Komm zur Freizeit, für deine Freizeit

Foto: © Marco Parisi

25.-28. April | 09:30-18:30 | Am Freitag kostenloser Eintritt

Täglich Street Food Festival | am Freitag und Samstag bis 23:00 Uhr (am Abend ist der Eintritt frei)

Onlineticket zu 5 Euro

An den Kassen kostet das Eintrittsticket für under 16 und over 65 5 Euro

Kostenloser Messebesuch für Kinder bis 6 bei einem Ticketkauf



Das Online-Ticket gilt südtirolweit als kostenloser Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände!



Weitere Informationen unter: www.fieramesse.it/de/freizeit





Mit dem Frühling kehrt eine der beliebtesten Messen für Erwachsene und Kinder zurück: Freizeit . Messe Bozen öffnet ihre Türen für ein breites Publikum und bietet 4 Tage . Die Aussteller präsentieren die neuesten Trends für den Sommer im Camping-, Outdoor-, Garten- und Urlaubsbereich, während ein reichhaltiges Eventprogramm alle Besucher mit Farben, Düften und Klängen unterhält. Die drei großen Themenbereiche – Sport, Food und Gaming – werden die Tage und Abende der Veranstaltung beleben.Freizeit und Sport gehen Hand in Hand. Auf Freizeit ist es auch wieder Zeit für. Als Highlight der Messe zielt diese Initiative darauf ab, Kinder und Jugendliche bis 14 durch Spiel und Spaß für den Sport zu begeistern. In den Messehallen können Sportliebhaber an acht Stationen verschiedene Sportarten ausprobieren, darunter Basketball, Volleyball, Tret-Gokart, Bogenschießen, Abenteuerparcour, Rollstuhlbasketball und Para-Eishockey, sowie die Neuzugänge Rugby und Pickleball.>>, Division I, Gruppe A: Jeder Inhaber eines eingelösten Tickets der Freizeit 2024 erhält damit an den Kassen der Sparkasse Arena einen Rabatt von 5,00 € auf eines oder mehrere der Spiele am 28. April. Gültig für alle Preisklassen auf nicht bereits reduzierte Tickets.Freizeit ist das Fest für Feinschmecker. Dasbietet mit 14 Food Trucks aus ganz Italien eine reiche kulinarische Vielfalt, von Gourmet-Hühnchen-Gerichten über die thailändische und mexikanische Küche bis hin zu glutenfreien „Roesti di Patate“. Am Freitag und Samstag ist das Street Food Festival mit musikalischer Umrahmung für alle Besucher bis 23.00 Uhr geöffnet.Im FieraMesse H1 Eventspace dreht sich alles um „schauen, ausprobieren und ... grillen“. Auf derverraten Grillmeister ihre Geheimnisse – von Fleisch und Fisch bis zu veganen Gerichten.Fürs junge Publikum wird erneut derim Mittelpunkt stehen. Dieses Jahr erstreckt sich der Bereich über eine noch größere Fläche, die ganz dem digitalen und analogen Spielen gewidmet ist, mit über 40 interaktiven Stationen und Videospielen, die kostenlos zur Verfügung stehen.Heuer neu ist das, Südtirols coolstes Mario Kart Turnier, welches auf unsrer 112m² großen Digital Display Ledwall gespielt wird. Ehrengast auf dem Gaming Court der Freizeit ist, am Sonntag, 28. April, internationaler Gaming-Star Caroline Forer aus Mühlen in Taufers, auch bekannt als