Komplettlösung für Ihr Hotel: Einrichtung & Finanzierung aus einer Hand

Foto: © furniRENT

Foto: © furniRENT

[email protected]

Foto: © furniRENT

Gemeinsam geht mehr! So lautet das Motto von „furniRENT“. Das bedeutet für das Unternehmen aus Villach aber auch, Verantwortung übernehmen, um gemeinsam mit den Hoteliers erfolgreich zu sein. Denn aus einer vertrauensvollen und verbindlichen Zusammenarbeit resultiert nachhaltiger Erfolg.Das Szenario ist oft das gleiche:Grundsätzlich ist die Motivation zum Hotelumbau vorhanden, doch oft scheitert es an der Hausbank. „Ein Hotel ist für viele sowohl Lebenswerk als auch Lebensgrundlage. Das wissen wir! Deshalb verkaufen wir keine kurzfristigen Lösungen, mit denen wir unsere Kunden alleine lassen, sondern wir machen ihre Herausforderungen zu unseren. Konsequent, ehrlich und wegweisend zeigen wir Hoteliers Chancen auf“, weiß Daniel Pfeifer, Leiter Vertrieb & Marketing der Firma „furniRENT“.furniRENT, sieht sich als verlässlichen Partner, der seine eigene Bonität zur Verfügung stellt und daher auch eine bankenunabhängige Finanzierungsalternative anbieten kann. Die Abwicklung erfolgt unkompliziert über eine Warenkredit in Form monatlicher Ratenzahlungen. „Hier bringen unsere Miet- oder Mietkaufmodelle wesentlich mehr Vorteile als zum Beispiel herkömmliche Leasingvarianten“, betont Pfeifer. Der Kunde kann sich zudem über attraktive Zinsen und flexible Laufzeiten freuen. Wie funktioniert die Finanzierung? 50 Prozent des Kapitalaufwandes übernimmt furniRENT, während die restlichen 50% vom Kunden gedeckt werden. Das Motto lautet: gemeinsame Last und maximaler Erfolg! „Kein Hotel ist gleich. Deshalb erarbeiten wir individuelle Lösungen aus Finanzierung, Umbau und Ausstattung. Von der Planung bis hin zur Umsetzung bleiben wir an der Seite unserer Kunden. Je nach Bedarf stellen wir unsere Ressourcen und unsere Expertise als Komplettlösungsanbieter zur Verfügung“, präzisiert Daniel Pfeifer.furniRENT bietet nicht nur attraktive Finanzierungslösungen, sondern kümmert sich auch um die Einrichtung Ihrer Zimmer, Bäder und öffentlichen Bereiche. Somit bietet das Unternehmen Komplettlösungen an. Weiterer Vorteil für den Kunden: Es gibt nur einen Ansprechpartner. Und für Daniel Pfeifer ist die Rechnung einfach: „Eine neue Hotelrenovierung bedeutet höhere Zimmerpreise, mehr Auslastung und damit mehr Ertrag. Somit refinanziert sich die Investition über die Zeit von selbst.“ Mit diesem innovativen Konzept will das Unternehmen aus Villach primär Hoteliers, Ferienhäuser- bzw. Appartement-Vermieter überzeugen.-Erstellung Investitions− und Finanzierungskonzept−Umsetzung der Finanzierung mittels Warenkredit−Planung Hotelumbau−Einrichtung der Zimmer, Bäder, Restaurant, etc.−Fixpreis mit FertigstellungsgarantieDann kontaktieren Sie doch furniRENT unter:+43 4242 222 390