Komplettsystem für einlagiges, isoliertes Mauerwerk

Ytong ist das natürlich nachhaltige Komplettsystem für energieeffiziente Gebäude - Foto: © Xella

Ytong-Blöcke zeichnen sich durch eine hohe Isolierfähigkeit aus - sowohl im Winter als auch im Sommer . - Foto: © Xella

Ytong von Xella ist ein komplettes Porenbeton-Bausystem, das aus einer breiten Palette von Mauersteinen, Spezialstücken, Mörteln, Putzen und Werkzeugen besteht. Die Vollständigkeit des Systems ist ein großer Mehrwert für Fachleute, die so ein einziges, homogenes Material für verschiedene Anwendungen nutzen können und somit alle Verarbeitungsschritte vereinfachen und beschleunigen. Ein komplettes System gewährleistet zum einen die vollständige Kompatibilität der Produkte untereinander und garantiert so die Qualität der endgültigen Konstruktion; zum anderen ermöglicht es, mit einem einzigen Material auf die unterschiedlichen Bauanforderungen für alle Anwendungen und für alle Arten von Gebäuden, sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen, zu reagieren; schließlich bedeutet es auch einen einzigen Lieferanten, einen einzigen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, was eine Optimierung der Logistik und der Unterstützung auf der Baustelle ermöglicht.Ytong-Blöcke zeichnen sich durch eine hohe Isolierfähigkeit aus - sowohl im Winter als auch im Sommer - dank der optimalen Verschiebung der Wärmewellen. Mit Ytong-Blöcken ist es möglich, ein perfekt gedämmtes einlagiges Mauerwerk zu erstellen, ohne dass eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist. Die Ytong Climagold- und Climaplus-Blöcke sind ideal für den Bau von Außenmauerwerk mit hoher Energieleistung (Wärmedurchgangskoeffizient bis zu U=0,15W/m2K) und bieten eine einfache Verarbeitung ohne die Notwendigkeit mehrerer Materialien. Mit Thermo, Sismico und Sismiclima Blöcken ist es möglich, die gleichen Vorteile für tragendes Mauerwerk zu nutzen.Die Ytong-Blöcke werden mit einer dünnen Fuge verlegt, wobei der spezifische Klebemörtel Ytong FIX N200 verwendet wird, der speziell für diese Anwendung entwickelt wurde und sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet: mechanische Festigkeitsklasse M10, die dem Mauerwerk eine hohe Festigkeit verleiht; Sulfatbeständigkeit, eine unabdingbare Voraussetzung aufgrund des gleichzeitigen Vorhandenseins von Gips im Stein und Zement im Kleber; Brandverhalten der Euroklasse A1 (die Verwendung dieses Klebers ist für den Erhalt von REI-Zertifikaten obligatorisch). Das Ytong-Sortiment bietet auch verschiedene Arten von Stürzen, die aus der gleichen Matrix wie die Blöcke hergestellt werden und daher das gleiche Verhalten in Bezug auf Ausdehnung, Bewegung und Interaktion mit dem Kleber aufweisen. Dazu gehören auch spezielle, gelochte und U-förmige Blöcke, Verstärkungselemente, die zur Homogenität der Fassade beitragen. Um die Haltbarkeit des Mauerwerks zu maximieren, ist es wichtig, Putze und Anstriche zu verwenden, die mit dem Mauerwerk kompatibel sind und aus dem Ytong-Sortiment ausgewählt werden können.Das Ytong Bausystem wird aus natürlichen Rohstoffen wie Sand, Kalk, Zement und Wasser hergestellt und ist natürlich frei von Fasern, VOCs (flüchtige organische Verbindungen) oder anderen schädlichen Substanzen. Dank ihrer Zusammensetzung und ihrer optimalen physikalischen und technischen Eigenschaften sind die Ytong-Blöcke leistungsstarke und effektive Lösungen für effiziente, gesunde und komfortable Gebäude, die den strengsten Green-Building-Protokollen entsprechen. Sie ermöglichen es, die von Umweltzertifizierungsprotokollen wie LEED und ITACA geforderten Kreditpunkte zu erhalten. Ytong ist ein hoch atmungsaktives Material, das Wasserdampf durchlässt und den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft reguliert. Die hohe Dampfdurchlässigkeit des Materials verhindert die Bildung von Schimmel und ermöglicht es der Wand, als natürlicher Regler der inneren Luftfeuchtigkeit zu fungieren, indem sie überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und nach und nach wieder abgibt und so ein gesundes und angenehmes Wohnumfeld schafft. Sie sind außerdem unempfindlich gegen Pilze und Schimmel, langlebig und nicht brennbar. Das Ytong-Gebäudesystem bietet eine leistungsstarke Gebäudehülle, nicht nur in Bezug auf Energie, sondern auch in Bezug auf Schalldämmung, Dampfdurchlässigkeit und Luftdichtheit, Feuerbeständigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Haltbarkeit der Fassade. Sie verfügen über die EPD-Umweltproduktdeklaration und erfüllen die Mindestumweltkriterien CAM, die für die Inanspruchnahme der 110%igen Steuervergünstigungen des Superbonus erforderlich sind.