Kräutermarkt Feldthurns

Sternekoch Egon Heiss kreiert ein Wildkräutergericht in der Showküche - Foto: © Gourmet Restaurant Prezioso/Hannes Niederkofler

Die Tanzgeiger aus Innsbruck sorgen für musikalische Unterhaltung - Foto: © Stephan Mussil

Frische Krapfen der Feldthurner Bäuerinnen - Foto: © Helmut Moling

Immer mehr Menschen sind „wild“ auf die vielen Kräuter, welche würzige Abwechslung in unser Leben bringen. Doch sie überzeugen nicht nur im kulinarischen Sinne, sondern gelten auch als natürliches Heilmittel für unserenAmim Ortskern von Feldthurns von 10.00 bis 16.00 Uhr derstatt.von selbstgemachten Kräuterprodukten wie Kräutertees, -salze, -pflegeprodukte, -pralinen, -kuchen sowie handwerklichen Erzeugnisse wie Holzfiguren, Glaskunst, Karten, Anhänger für Ketten bis hin zu hausgemachten Marmeladen, Säften und vieles mehr.Beim Castaneum wird ab 11.00 Uhr die Veranstaltungsreihe Genussfrühling feierlich eröffnet und der Frühlingsehnlichst willkommen geheißen. Dort könnt ihr euch die Brennnessel- oder süßen Krapfen der Feldthurner Bäuerinnen schmecken lassen und bei einem Glas Wein vom Feldthurner Winzer Thomas Dorfmann das frühlingshafte Ambiente genießen.Um 12.00 Uhr begeistert euch dermit einem schmackhaften Wildkräutergericht, das er in einer Showküche mitten am Platz vorbereiten wird. Für Unterhaltung sorgen die Garner Schuhplattler sowie die Musikgruppe „die Tanzgeiger“ aus Wien.vom 30. April bis zum 29. Mai werden im Rahmen der Frühlingsgenusswochen in den teilnehmenden Betrieben allerlei Frühlingsgerichte sowie Kräuter- und Spargelspezialitäten angeboten. Lasst es euch schmecken!