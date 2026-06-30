Der Einstieg war klug gewählt. Als eine Art rhythmisches Entree bauten sich die drei Supersonic Drummers auf drei Bühnen direkt im historischen Brunnenbecken des Geländes auf und hießen das Publikum mit einer mitreißenden Perfomance willkommen. Mit ihren vielschichtigen Rhythmen bewiesen sie eindrucksvoll, dass es keiner Melodieinstrumente bedarf, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen. So gelang ein erster Auftakt, der das Publikum direkt aufhorchen ließ.<BR \/><BR \/>Im Anschluss verlagerte sich das Geschehen auf die große Open-Air-Bühne. Dort formierte sich das „Gard Nilssen Supersonic Orchestra“, das zu den markantesten Formationen der europäischen Jazzszene zählt. Mit den drei Schlagzeugern, die bereits beim Entree überzeugt hatten, drei Bassisten und zehn Bläsern brachte das Ensemble eine beeindruckende Klangfülle nach Bozen.<BR \/><BR \/>Was zunächst wie eine musikalische Urgewalt wirkte, entpuppte sich bei genauerem Hinhören als fein austariertes Zusammenspiel. Auf kraftvolle Passagen folgten ruhige Momente, dichte Klangwände wechselten sich mit überraschend transparenten Abschnitten ab. Immer wieder gelang es den Musikerinnen und Musikern, die enorme Energie des Orchesters zu bündeln und ihr neue Richtungen zu geben. Die Bläser setzten markante Akzente, während die Rhythmusgruppe mit ihren vielschichtigen Grooves für Spannung und Dynamik sorgte. Gerade dieses Wechselspiel zwischen kontrollierter Struktur und entfesselter Energie machte den Reiz des Konzerts aus. Orchestraler Jazz der Gegenwart zeigt sich damit als Musik, die gleichermaßen fordert und begeistert, ästhetisch anspruchsvoll, stilistisch offen und voller Überraschungen.<BR \/><BR \/>Mit diesem gelungenen Auftakt hat das Südtirol Jazzfestival Alto Adige eine prägnante und zukunftsgewandte Visitenkarte abgegeben. Der erste Festivalabend machte deutlich, welche künstlerische Bandbreite das Festival auch in diesem Jahr verspricht. Zugleich weckte er die Neugier auf die kommenden Tage, die noch zahlreiche musikalische Entdeckungen bereithalten dürften.\n<embed id="dtext86-75296172_ontour" \/>\n