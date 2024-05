Krampfadern, Thrombosen, Hämorrhoiden – Ursachen, Symptome, Behandlung

Viele Menschen sind von Krampfadern, Venenthrombosen und Hämorrhoiden betroffen. Der Vortragsabend klärt über Ursachen, Symptome, Diagnostik und die neuesten Behandlungsformen auf und gibt Tipps für die Vorbeugung.Es referieren Dr. Daniel Zipponi, Facharzt für Gefäßchirurgie am Krankenhaus Brixen, Dr. Ivan Ursic, Facharzt für Gefäßchirurgie am Krankenhaus Brixen, Dr. Jerin Agaj, Facharzt für chirurgische Endoskopie am Krankenhaus Brixen. Auch eine Betroffene kommt zu Wort.am Mittwoch, 29. Mai 2024 mit Beginn um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Nobis in Bruneck. Eine Simultanübersetzung ist vorgesehen, der Eintritt ist frei.„Forum Gesundheit Südtirol“ – eine Veranstaltungsreihe des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Alle Infos auch unter www.gesundheit-suedtirol.it