Am Montag, 7. Dezember 2026, verwandelt sich Toblach wieder in einen Treffpunkt für Krampusfans. In diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher allerdings ein Krampusabend in neuem Gewand: Mit einem überarbeiteten Veranstaltungskonzept, einem neuen Standort im Bereich Bahnhof und Grand Hotel sowie einem erweiterten Rahmenprogramm erhält der traditionelle Krampuslauf erstmals einen ausgeprägten Festivalcharakter.<BR \/><BR \/>Das Festgelände öffnet bereits um 14.00 Uhr und lädt mit musikalischer Unterhaltung und geselligem Beisammensein zum Einstimmen ein. Um 17.45 Uhr zieht der Nikolaus feierlich ein, bevor um 18.00 Uhr der große Krampuslauf startet. Die teilnehmenden Gruppen ziehen vom Bahnhofsparkplatz über das Hotel Union und das Apparthotel Germania bis zum Grand Hotel Park. Im Anschluss geht die Veranstaltung mit einer großen Krampusparty und DJ in die Verlängerung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387968_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Eintritt und Tickets<\/b><BR \/><BR \/>Mit dem neuen Konzept wird heuer erstmals Eintritt erhoben. Das Ticket kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt. Die Tickets können bereits im Vorfeld bequem online erworben werden. Damit sichern sich die Besucherinnen und Besucher ihren Zutritt schon vor der Veranstaltung und können längere Wartezeiten an den Eingängen vermeiden. Ein weiterer Vorteil: Die Parkgebühren sind bereits im Ticketpreis enthalten.<BR \/><BR \/><b>Anreise und Parkmöglichkeiten<\/b><BR \/><BR \/>Für die Anreise mit dem Auto stehen entsprechende Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof empfehlen die Veranstalter jedoch ausdrücklich auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Veranstaltungsgelände befindet sich direkt beim Bahnhof, sodass nach der Zugfahrt kein zusätzlicher Transfer notwendig ist.<BR \/><BR \/>Da sowohl der Veranstaltungsort als auch das Konzept und die Eintrittsregelung neu sind, empfehlen die Veranstalter, sich bereits im Vorfeld über die wichtigsten Informationen und den Ticketkauf zu informieren. So können die Anreise und der Einlass bestmöglich geplant und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.<BR \/><BR \/>Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen unvergesslichen Krampusabend in Toblach!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387971_image" \/><\/div>