Doch damit nicht genug: Beim darauffolgenden Laufspiel war voller Einsatz gefragt! Die Jugendlichen waren nicht nur körperlich gefordert, sondern mussten auch als Team zusammenhalten – denn Ziel war es, das eigene Team mit Geschick, Schnelligkeit und Teamgeist zu verteidigen.<BR \/><BR \/>Ein Tag, der Bewegung, Gemeinschaft und Kreativität perfekt vereinte – ganz im Sinne der aktiven Jugendarbeit des Jugenddienstes Bozen.<BR \/>Nach all der Action war es Zeit für eine kulinarische Auszeit: Jedes Kind durfte seine eigene Pizza nach Belieben belegen und im Ofen backen – ein Highlight für alle kleinen Feinschmecker! Nachdem die Pizzen genossen und die Energiereserven wieder aufgeladen waren, blieb noch genügend Zeit, um mit Freunden zu spielen und den Tag zu genießen.<BR \/><BR \/>Doch das abwechslungsreiche Programm war noch lange nicht vorbei. In einem kreativen Workshop gestalteten die Kinder gemeinsam wunderschöne Schlüsselanhänger – ein kleines, persönliches Andenken an diesen ereignisreichen Tag.<BR \/><BR \/>Zum krönenden Abschluss wartete entweder ein spannendes Ratespiel, bei dem Köpfchen gefragt war, oder ein spritziges Wasserspiel, das für eine erfrischende Abkühlung und jede Menge Spaß im Freien sorgte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205043_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Der Jugenddienst Bozen – Ein Herzstück der Bozner Jugendarbeit<\/b><BR \/>Seit 1984 ist der Jugenddienst Bozen eine unverzichtbare Fachstelle, die sich für die Unterstützung und Förderung von Jugendlichen, Gruppen, Vereinen und Institutionen im Bereich der soziokulturellen, bildungsbezogenen und freizeitorientierten Jugendarbeit einsetzt. Dabei nimmt der Jugenddienst nicht nur eine beratende und unterstützende Rolle ein, sondern fungiert auch als gesellschaftlicher und politischer Interessenvertreter und ist ein wichtiger Ansprechpartner für Anliegen von Kindern und Jugendlichen.<BR \/><BR \/>Das vielfältige Angebot umfasst unter anderem die Erstberatung für Jugendliche, die Begleitung von präventionspädagogischen Schulprojekten ab der Mittelschule sowie den Aufbau von Jugendtreffs und kirchlichen Kinder- und Jugendgruppen. Darüber hinaus organisiert der Jugenddienst Ferien- und Freizeitangebote und verwaltet den beliebten Zeltlagerplatz in Fennberg. Projekte wie das Freiwilligenprogramm YouDo! und die Jugendtreffs in Gries und Rentsch verdeutlichen die Wirkung und Vielfalt der lokalen Arbeit.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein zentrales Anliegen des Jugenddienstes Bozen ist es, Jugendlichen Raum zur Mitgestaltung zu geben. Viele Projekte, die heute zu festen Bestandteilen der Bozner Jugendarbeit gehören, entstanden aus den Ideen der Jugendlichen selbst – wie etwa der beliebte Kindersommer KiSo.<BR \/><BR \/>Was 1984 begann, ist heute – 41 Jahre später – aus der Bozner Jugendarbeit nicht mehr wegzudenken. Der Jugenddienst Bozen bleibt eine treibende Kraft für eine aktive und kreative Jugendkultur.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="5YdWXJ3o"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205052_image" \/><\/div>\r\n