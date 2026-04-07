Besonders im Frühling und Sommer zeigt sich die Adriaküste von ihrer schönsten Seite: milde Temperaturen, duftende Pinien und ein entspanntes Ankommen ab der ersten Minute. <b>Unweit von Zadar<\/b> verbindet sich Naturgenuss <b>mit lebendiger Altstadtkultur, charmanten Plätzen und exzellenter Kulinarik.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1296180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Urlaub auf einer exklusiven Halbinsel<\/b><BR \/>Auf einer exklusiven Halbinsel <b>in Dalmatien<\/b> liegt das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resortpuntaskala?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2604-DIDEIT-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Resort Punta Skala<\/a>, das mit unterschiedlichen Konzepten alle Urlaubswünsche vereint: vom Adults only SPA Erlebnis bis zum hochwertigen Familienurlaub. Familien finden im <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-hotel-diadora?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2604-DIDEIT-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Family Hotel Diadora<\/a> ihr perfektes Zuhause. Das <b>5−Sterne−Hotel<\/b> begeistert seit seiner umfassenden Neugestaltung mit modernem Design, großzügigen Familiensuiten und einem durchdachten Konzept rund um maritime Abenteuer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1296183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Familienzeit mit Wasser, Spiel und Entspannung<\/b><BR \/>Herzstück für Kinder ist das <b>über 1.250m² große<\/b> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-hotel-diadora\/familie-kinder?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2604-DIDEIT-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falky Land<\/a> mit betreuten Spielwelten, Kletterelementen und einer <b>vielseitigen Wassererlebniswelt mit Pools und Wasserrutsche<\/b>. Während sich die kleinen Gäste bestens aufgehoben fühlen, genießen Erwachsene Erholung im Aquapura SPA, entspannte Stunden am Strand oder sportliche Aktivitäten am Meer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1296186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sportliches Sommerhighlight für junge Fußballfans<\/b><BR \/>Ein besonderes Highlight diesen Sommer: Die <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-hotel-diadora\/erleben\/events\/arsenal-football-camp?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2604-DIDEIT-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Arsenal Football Camps<\/a><b>finden in Punta Skala statt<\/b>. Nachwuchsfußballer trainieren nach den offiziellen Methoden des FC Arsenal – ein einzigartiges Erlebnis für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche in professioneller, internationaler Atmosphäre.<BR \/><BR \/><b>Exklusives Vorteilsangebot für Südtirol<\/b><BR \/>Exklusiv für Gäste aus Südtirol gibt es zudem ein attraktives <b>Südtiroler Vorteilsangebot mit 20% Rabatt<\/b> für Aufenthalte <b>von 07.06. bis 04.07.2026<\/b>. Die perfekte Gelegenheit, bewährte Falkensteiner Gastfreundschaft mit mediterranem Urlaubsfeeling zu verbinden.<BR \/><BR \/>>> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-hotel-diadora\/book\/dates-of-stay?identifier=Falkyangebot&RatePlanId=11065355&utm_source=stol&utm_medium=advertorial?utm_campaign=2604-DIDEIT-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">JETZT BUCHEN<\/a>