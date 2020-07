Es gibt nicht nur vielzählige Wanderwege und Attraktionen, sondern auch ein atemberaubendes Panorama. Wer den einmaligen Ausblick auch einmal bei Sonnenuntergang bewundern möchte, hat dazu am Freitag, 17.07.2020 sowie am Freitag, 07.08.2020 die Möglichkeit.Das Event „Kronplatz by Night“, welches an den 2 Tagen stattfindet, bietet einen Mix aus Kultur und Genuss. Die Aufstiegsanlagen Kronplatz 1+2 (Reischach) und Ruis (Furkelpass) sind an den Veranstaltungstagen ab 17.45 Uhr bis 23.00 Uhr in Betrieb. Die beiden beeindruckenden und kulturreichen Museen Lumen und MMM Corones sind ebenfalls geöffnet. Wer aber noch nicht genug hat, kann anschließend die Köstlichkeiten der teilnehmenden Hütten (AlpiNN Restaurant, CAI Hütte, Corones Hütte, Gipfelrestaurant Cima) entdecken. Hier ist eine Reservierung notwendig.Vorab gibt es die Möglichkeit auf Radio Holiday einige Preise zu gewinnen: jede Hütte verlost zwei Abendessen und die Museen vergeben jeweils zwei Family Kombitickets. Das Family Kombiticket ermöglichteiner vierköpfigen Familie (zwei Erwachsene + zwei Kinder) den kostenlosen Eintritt in beide Museen.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

