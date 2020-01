Kronplatz: Golf & Drive by Autoindustriale begeistert

Autoindustriale, in Zusammenarbeit mit dem Golf Club Pustertal und Skirama Kronplatz organisierte kürzlich eines der wohl außergewöhnlichsten Golfturniere Südtirols.





Am Gipfel des Kronplatzes, in unmittelbarer Nähe des MMM Corones erwartete die Teilnehmer der Autoindustriale ein 6-Loch Golfplatz, den es jeweils in Vierer-Teams zu bewältigen galt. Der Fakt, der dieses Golfturnier noch außergewöhnlicher machte, war der anschließende Driving Contest an der Talstation Olang.Zwei Personen pro Team durften mit dem neuen Mercedes-Benz A 45 AMG über den 4MATIC Test Drive Schneeparcour gleiten. Der Driving Contest wurde von der italienischen Driving Academy und Rennfahrern begleitet.Für das Gesamtergebnis waren die Punkte in der Gesamtwertung Golf und Driving Contest ausschlaggebend.Anschließend wurde in der Autoindustriale Lounge im Gassl/Olang bei einem gemütlichen Aperitif und einer Siegerehrung gefeiert. Autoindustriale dankt nochmals allen Teilnehmern und Partnern für diesen unvergesslichen Tag.STOL zeigt die schönsten Fotos.

