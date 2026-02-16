Vom <b>19. bis 22. Februar 2026<\/b> steht bei der DJ Edition elektronische Musik im Mittelpunkt. <b>22 Top-DJs aus ganz Europa<\/b>, darunter Andrea Viani, AZB, Bärtaub, Miamy Weiß und Nils Ohrmann, sorgen für beste Stimmung auf und neben der Piste. Modernste Sounds begleiten die Gäste vom ersten Schwung bis zur letzten Abfahrt.<BR \/><BR \/>Vom <b>05. bis 08. März 2026<\/b> folgt die <b>Band Edition<\/b>, bei der sich der Kronplatz in eine internationale Live-Bühne verwandelt. Bands aus <b>Südamerika, Australien, Kanada, Österreich, Deutschland und Italien<\/b> treten in <b>13 Hütten direkt an den Pisten<\/b> auf und schaffen eine besondere Verbindung aus Skifahren, Hüttenflair und Live-Musik.<BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen zum Event:<\/b> <a href="https:\/\/www.kronplatzevents.com\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.kronplatzevents.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267140_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267143_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267146_image" \/><\/div>