Kulinarische Webinare im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen

Die Online-Workshops werden jeweils maximal drei Stunden dauern. Während der/die Referent/in in der Manufaktur, im Herzstück des Gustelier, an einem der Kochblöcke arbeitet oder sich von zuhause zuschaltet, können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ganze online ansehen, die Abläufe mitverfolgen und gemeinsam Schritt für Schritt mitkochen bzw. mitbacken. Passend für der Weihnachtszeit stehen diverse Online-Workshops für Genussliebhaber/innen aber auch für Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren auf dem Programm.Gestartet wird am Mittwoch, 2. Dezember, ab 18 Uhr, mit einem Webinar zum Thema Brainfood – die richtige Nahrung für Zwischendurch. Dabei werden gemeinsam mit der Ernährungstherapeutin Anna Weger verschiedene Snacks zubereitet, welche den Körper optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen. Das vollständige Programm finden Sie hier Das italienischsprachige Webinar zum Thema Panettone ist in zwei Teile gegliedert. Am Freitag, 4. Dezember, ab 18 Uhr, erzählt Küchenchef Alessandro Bellingeri von der Osteria Acquarol, auf was man bei der Herstellung von Panettone achten muss und wie die Interessierten selbst ihren eigenen Panettone herstellen können. Im zweiten Teil am Freitag, 11. Dezember, ab 18 Uhr, können sich die Teilnehmer/innen über ihre Ergebnisse austauschen. Alle Infos & Anmeldung finden Sie online Beim Webinar am Samstag, 12. Dezember, ab 9 Uhr, entdecken die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer gemeinsam mit Küchenchefin Tina Marcelli vom Feuerstein Nature Family Resort die Weihnachtsküche neu und kochen gemeinsam ein ganz besonderes Menü. Schritt für Schritt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Abläufe mitverfolgen und sich so auf Ihr eigenes Weihnachtsmenü vorbereiten, um dieses dann entspannt zu genießen. Alle Details zum Programmablauf finden Sie hier Schließlich backt am Montag, 21. Dezember, ab 14 Uhr, Sieglinde Pircher, Konditormeisterin vom Backatelier 100 Grad, gemeinsam mit Kindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein Lebkuchenhaus. Gemeinsam wird das Häuschen zusammengebaut und nach Belieben selbst dekoriert. Weitere Infos zum Programm & Anmeldung online Die Zutaten und weitere Unterlagen zu den jeweiligen Online-Workshops werden vorab per E-mail versendet. Die Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen können an den Webinaren mittels PC, Laptop oder Smartphone teilnehmen.Weitere Infos zum aktuellen Online-Angebot und Anmeldung zu den jeweiligen Webinaren auf der Homepage www.gustelier.it . Folgen Sie uns auch auf www.facebook.com/gustelier oder www.instagram.com/gustelier

som