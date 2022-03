Kulinarischer Genuss im Eisacktal

Eisacktal/Wipptal – Die älteste Spezialitätenwoche Südtirols feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Bereits zum 50. Mal rückt die „Eisacktaler Kost“ bis Sonntag, 27. März 2022, die traditionelle Eisacktaler Küche ins Rampenlicht. 14 Gastbetriebe von Sterzing bis Barbian laden in dieser Zeit zu kulinarischen Köstlichkeiten ein. Organisiert werden die Genusswochen vom Bezirk Eisacktal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).Vor 50 Jahren ist mit der „Eisacktaler Kost“ der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt worden. Die Gründungsbetriebe waren vom enormen Potenzial der regionaltypischen Gerichte überzeugt. „Sie sind unsere Pioniere in puncto regionaler Küche“, sind die Mitglieder des Organisationskomitees „Eisacktaler Kost“ – Angelika Stafler, Martin Huber, Florian Fink und HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber – überzeugt.Bereits seit 50 Jahren ist es den Gastwirtinnen und Gastwirten ein besonderes Anliegen, Einheimischen und Gästen die typische Eisacktaler und Südtiroler Küche näherzubringen. In den Anfangsjahren wurden unter anderem Kalbskopf sauer, Schlutzer, Kasnocken, Blutnudeln, Eisacktaler Weinsuppe, Bauernschöpsernes mit Krautspecksalat, Gröstl, Gebratenes vom Wild, Zigerkas und anderes mehr aufgetischt. Mit diesen und vielen weiteren Gerichten wurden die Gäste der „Eisacktaler Kost“ in den Wirtsstuben verwöhnt. Im Laufe der Zeit wurden die regionaltypischen Gerichte hin zu leichteren, bekömmlicheren Gerichten weiterentwickelt. So finden sich heute beispielsweise Topfen-Zitronengnocchi mit Tomaten und Basilikum, Carpaccio von der Roten Bete mit Crème brulée vom Ziegenfrischkäse oder „Kloatzn“-Teigtaschen, gefüllt mit Almkäse und Birne auf den Speisekarten. Auch in der Präsentation der Teller gab es immer wieder neue und spannende Entwicklungen, an dem sich neben dem Gaumen auch das Auge erfreut.Die Regionalität in der Küche hat in den letzten Jahren wieder einen enormen Stellenwert erhalten. Die „Eisacktaler Kost“ hat an diesem Trend einen großen Anteil und gilt deshalb zurecht als einer der wichtigsten Wegbereiter in Südtirols Gastronomieszene. Die Gäste schätzen Produkte und Gerichte, die für die Region und die Umgebung stehen. Sie erleben und sehen am Teller, wie die Köchinnen und Köche alpine und mediterrane Einflüsse kreativ kombinieren und somit ein kulinarisches Erlebnis schaffen. All das lässt sich bei der „Eisacktaler Kost“ in den 14 teilnehmenden Gastbetrieben von Sterzing bis Barbian genussvoll erleben.Ein großes Anliegen der Organisatoren der „Eisacktaler Kost“ ist es jedes Jahr, die landwirtschaftlichen Produkte der Region einzubinden. Heuer kredenzen die Wirtinnen und Wirte mit Begeisterung den Eisacktaler-Kost-Jubiläumswein zur 50. Auflage. Dies ist ein Sylvaner, welcher von der Stiftskellerei Neustift abgefüllt wurde. Dieser Sylvaner ist ein Verschnitt und setzt sich aus Trauben von sieben verschiedenen Lagen zusammen. Das macht diesen außergewöhnlichen Sylvaner zu einem besonderen Speisenbegleiter im Rahmen der „Eisacktaler Kost“.Zur Tradition der „Eisacktaler Kost“ gehört mittlerweile auch das beliebte Gewinnspiel. Alle Gäste, die während der Spezialitätenwoche in einem teilnehmenden Gastbetrieb zum Essen einkehren, haben die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Mit etwas Glück lässt sich ein Essensgutschein in einem der Eisacktaler-Kost-Betriebe gewinnen. Mitmachen lohnt sich!Die Eisacktaler-Kost-Betriebe spenden auch heuer einen Teil des Erlöses an den Non-Profit-Verein „Trotzdem reden!“. Dieser hilft mit individuell angepassten Kommunikationssystemen Menschen, die von Geburt an oder aufgrund eines Unfalls, Schlaganfalls oder einer Krankheit über keine oder eine eingeschränkte Lautsprache verfügen.Lassen Sie sich überraschen! Genießen Sie noch bis Sonntag, 27. März 2022, einige angenehme und schöne Stunden in den Eisacktaler-Kost-Betrieben! Die Gastgeberinnen und Gastgeber sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche und im Service freuen sich auf den Start des kulinarischen Frühlings im Eisacktal und Wipptal.Alle Informationen zur „Eisacktaler Kost“ finden sich auch im Internet unter www.eisacktalerkost.info. Restaurant „arbor“, Sterzing, Tel. 0472 764 241Hotel Südtiroler Gasthaus „Post“, Maria Trens/Freienfeld, Tel. 0472 647 124Romantik Hotel Gourmet Restaurant „Stafler“, Mauls/Freienfeld, Tel. 0472 771 136Hotel Restaurant „Löwenhof“, Vahrn, Tel. 0472 836 216Hotel Restaurant „Pacher“, Neustift/Vahrn, Tel. 0472 836 570Restaurant „Sunnegg“, Brixen, Tel. 0472 834 760Restaurant „Fink“, Brixen, Tel. 0472 834 883„Alpenrose’s dining & living“, Pinzagen/Brixen, Tel. 0472 694 947Bauernhof und Gasthof „Kircherhof“, Albeins/Brixen, Tel. 0472 851 005Vinumhotel „Feldthurnerhof“ Panorama-Wellness, Feldthurns, Tel. 0472 855 333Aktiv & Vitalhotel „Taubers Unterwirt“, Feldthurns, Tel. 0472 855 225Restaurant „Pitzock“, Villnöß, Tel. 0472 840 127Weingut & Genusshotel „Spitalerhof“, Klausen, Tel. 0472 847 612Hotel Restaurant „Rösslwirt“, Barbian, Tel. 0471 654 188Rückblick auf dieim Romantik Hotel „Stafler“ in Mauls:

