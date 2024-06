Kultur & Freizeit in Tirol und Salzburg

Im Sommer 2024 zelebrieren Museen ihre runden Geburtstage mit attraktiven Angeboten und Programmen. Außerdem stehen bemerkenswerte museale Weiterentwicklungen an und die Salzburger Festspiele warten mit Neuinszenierungen auf. Auch einige Traditionsbetriebe der Stadt, die seit vielen Generationen von Handwerks- und Kaufmannsfamilien geführt werden, feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Sie zeigen eindrucksvoll, wofür Salzburg steht: eine unvergleichliche Verbindung von Tradition und Innovation.Die barocken Bauwerke, der kulturelle Reichtum und der Sinn für Handwerk und Handel in Salzburg gehen auf die Regentschaft der Fürsterzbischöfe zurück. Es lohnt sich, heute mit Bedacht zu erkunden, was über die Jahrhunderte erschaffen wurde. Darüber hinaus zeigt Salzburg, wie Jubiläen gefeiert und neue Programme sowie zukunftsweisende Projekte spannend inszeniert werden.Der Kultursommer zeigt sich abwechslungsreich. Die Veranstaltungshöhepunkte reichen von Hochkultur bis Avantgarde. Erstmals wird die Sparte Schauspiel der Salzburger Festspiele von Marina Davydova geleitet, die unter anderem durch die Leitung des NET Festivals (New European Theatre) sowie als Autorin und Regisseurin hohe Reputation erworben hat. Der kanadische Regisseur Robert Carsenlegt eine Neuinszenierung des Mysterienspiels „Jedermann“ vor. DieHauptrollen bekleiden der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair und die Schweizer Mimin Deleila Piasko. Das weltbekannte Theaterstück stammt aus der Feder des Schriftstellers und Mitbegründers der Salzburger Festspiele, Hugo von Hofmannsthal, dessen Geburtstag sich im Jahr 2024 zum 150. Mal jährt. Mehr über die Geschichte des renommierten Festivals erfahren Besucher*innen im Archiv der Salzburger Festspiele, das seit diesem Jahr öffentlich zugänglich ist.Internationales Publikum zieht auch die Sommerszene Salzburg an, die sich seit jeher als Plattform für lokale Künstler*innen versteht. Das in Österreich einzigartige Tanzfestival hat sich seit den 1980er Jahren durch seine zeitgenössische, avantgardistische Ausrichtung etabliert.Neben Tanz, Theater und Performance stehen auch Installationen, Filme und Konzerte auf dem Programm. Hochkarätige Gastspieleund österreichische Erstaufführungen experimentieren mit Grenzüberschreitung, künstlerischem Risiko und neuen Präsentationsformen.- Salzburger Festspiele, 19. Juli bis 31. August 2024- Archiv der Salzburger Festspiele: www.salzburgerfestspiele.at - Weitere Tipps unter www.szenesalzburg.net Im Jahr 2024 feiern gleich mehrere Salzburger Museen ein Jubiläum.Das DomQuartier begeht sein zehnjähriges Bestehen mit der Ausstellung „Die Farben der Serenissima“. Die exklusive Schau zeichnet ein Porträt der Stadt Venedig mit venezianischen Meisterwerken von Tizian bis Canaletto. Seit genau 20 Jahren bereichert das Museum der Moderne Salzburg auf dem Mönchsberg die heimische Museumsszene.Heuer liegt der Schwerpunkt auf den umfangreichen Sammlungenvon rund 55.000 Werken mit Fokus auf figurative Kunst, Grafik und Fotografie. Sein 40-jähriges Bestehen zelebriert Salzburgs flächenmäßiggrößtes Museum, das Salzburger Freilichtmuseum, in die-sem Sommer mit einem großen Fest. Das Museum zeigt rund 100 wiedererrichtete Originalbauten von Bauernhäusern und setzt 2024 außerdem den Spatenstich für ein neues Besucherzentrum. Das Volkskunde Museum im Monatsschlössl Hellbrunn wirft zu seinem 100. Geburtstag einen zeitgenössischen Blick auf Objekte, die 1924 Teil der ersten Ausstellung waren. Ebenfalls seit 100 Jahren besteht das Haus der Natur, das im Sommer 2024 den völlig neu gestalteten Reptilienzoo wiedereröffnet. Das Salzburg Museum wiederum arbeitet aktuell an interessanten neuen Projekten. Dazu zählt beispielsweise ein eigenes „Sound of Music“-Museum, eine fixe Ausstellungseinrichtung in der Orangeriedes Mirabellgartens mit dem Thema UNESCO Weltkulturerbe sowie eine Standorterweiterung des Salzburg Museum für das neue Belvedere Salzburg. Aufgrund dieser Bauarbeiten ist das Salzburg Museum aktuell geschlossen.>> Hier findest du mehr zum Thema „Kultur & Freizeit in Tirol und Salzburg“