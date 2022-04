Kultur.bz.it fördert die lokale Eventlandschaft

Foto: © First Avenue

Gerade jetzt, wo die Kultur- und Veranstaltungsszene wieder Fahrt aufnimmt, setzt Südtirols größter und beliebtester Veranstaltungskalender kultur.bz.it neue Akzente, um Eventorganisatoren in der Kommunikation ihrer Sommer-Highlights zu unterstützen.Veranstalter können ihre Termine nach wie vor kostenlos auf der beliebten Plattform veröffentlichen und erreichen mehr als 200.000 Nutzer*, über 8.000 Newsletter-Abonnenten und 10.200 Facebook-Follower. Von Konzerten, Aperitifs, Gastronomie- und Club-Events bis hin zu Ausstellungen, Filmen, Theatervorführungen und Dorffesten liefern die redaktionell betreuten Inhalte Vielfalt, Qualität und Informationen aus erster Hand.Durch die Zusatzbuchung eines Digital-Werbepaketes können Locations und Betreiber zudem von noch mehr Reichweite profitieren. So werden die Veranstaltungen auch auf suedtirol.live, dem digitalen Gästeinformationssystem TIPPTHEK , auf stol.it sowie Südtirols neu gestaltetem Tourenportal Sentres auf Basis der Plattform von Outdooractive veröffentlicht. Kultur.bz.it gewinnt aber auch immer mehr über die Landesgrenzen hinweg an Interesse. Nicht nur die Anzahl der Inserenten aus Tirol und dem Trentino steigt kontinuierlich. Auch interessierte Nutzer aus Norditalien, Österreich, Deutschland und der Schweiz lassen die Besucherzahlen täglich wachsen. Damit etabliert sich kultur.bz.it auch unter den wiederkehrenden Touristen als Drehscheibe rund um kulturelle, gastronomische und sportliche Veranstaltungen und Neuigkeiten.Sie wollen Ihre Veranstaltung auf kultur.bz.it veröffentlichen und sind an einer südtirolweiten Ausspielung interessiert? Dann kontaktieren Sie unser Beraterteam *Auswertungszeitraum 04/21-04/22