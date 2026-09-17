Meran zeigt sich am 22. September von seiner kulturellen Seite: Beim <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/sudtirol-festival-merano-meran-classic-e307623" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">südtirol festival merano.meran | classic<\/a> gastiert die Baltic Sea Philharmonic im historischen Kursaal. Auf dem Programm stehen Stücke von Wilhelm Stenhammar, Peter Tschaikowsky und Johannes Brahms.<BR \/><BR \/>Das Konzert findet im Kursaal des Kurhaus in Meran statt. Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 35 und 120 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Das Konzert ist Teil der 41. Ausgabe des <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/sudtirol-festival-merano-meran-classic-e307623" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">südtirol festival merano.meran<\/a>, das 2026 zahlreiche Veranstaltungen in Meran und Umgebung präsentiert.<BR \/><BR \/><b>Erst bummeln, dann genießen<\/b><BR \/><BR \/>Wer den Konzertbesuch zum Tagesausflug macht, kann den Nachmittag in der Meraner Innenstadt beginnen. Bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/mode-raffeiner-meran-meran-p45692" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mode Raffeiner <\/a> in der Sparkassenstraße wartet auf über 400 Quadratmetern Damenmode von sportlich bis elegant, inklusive eines umfangreichen Angebots an großen Größen.<BR \/><BR \/>Nur wenige Schritte weiter bietet <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schmieder-michael-meran-p71829" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schmieder Michael <\/a> Fachservice rund um Schlüssel und Schlösser. Ein praktischer Zwischenstopp für alle, die einen kompetenten Handwerksbetrieb suchen.<BR \/><BR \/>Am Rennweg lohnt sich ein Besuch bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/uhrmacher-annelies-zoeschg-meran-p71823" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Uhrmacher Annelies Zöschg<\/a>. Neben Uhren verschiedener Marken gibt es Schmuck, Armbänder und eine hauseigene Werkstatt für Reparaturen und Batteriewechsel.<BR \/><BR \/>Für eine genussvolle Pause stehen gleich mehrere Adressen zur Auswahl: Das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bistro-la-piazza-meran-p6442" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bistro La Piazza <\/a> am Thermenplatz verbindet Bistro-Atmosphäre mit Südtiroler Spezialitäten, Snacks, Kuchen und Aperitif. An der Passer lädt das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-restaurant-promenade-meran-p6566" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Café Restaurant Promenade <\/a> mit Sonnenterrasse, saisonalen Gerichten, Tiroler Küche, hausgemachtem Strudel und Eis zum Verweilen ein.<BR \/><BR \/>Wer es traditionell mag, kehrt im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-restaurant-kapuziner-meran-p10053" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Café Restaurant Kapuziner <\/a> am Rennweg ein. Hier gibt es Tiroler und mediterrane Gerichte, hausgemachte Kuchen und Kaffeespezialitäten.