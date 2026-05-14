Der Markt ist in die Parkanlage des Staudenparadieses eingebettet. Zwischen blühenden Stauden, historischen Mauern und liebevoll gestalteten Gartenräumen entsteht eine besondere Atmosphäre, die zum Verweilen und Entdecken einlädt und den Besuch zu einem entspannten Erlebnis macht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309080_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ergänzt wird das Angebot durch das umfangreiche Pflanzensortiment der Gärtnerei mit winterharten Stauden, Ziergräsern, Gehölzen und weiteren Gartenraritäten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.<BR \/><BR \/>Mit dem Wochenende am 16. und 17. Mai startet zugleich die diesjährige <a href="https:\/\/www.staudenparadies.com\/events" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Event-Saison im Staudenparadies<\/a>. Am 30. Mai wird die Skulpturenausstellung „ <a href="https:\/\/www.staudenparadies.com\/sculpgarden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">SculpGarden<\/a>“ eröffnet, die bis in den Herbst zugänglich ist. Im Sommer folgen weitere Termine, darunter die <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSeXGiOAtdssBkXS05ItTxH713rFvdT47NZ-mnI5aTF50ylcEQ\/viewform" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Io.Co Show<\/a> am 19. Juni sowie die „Summer Nights im Staudenparadies“ am 10. Juli.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309083_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Gärtnerei Staudenparadies ist gut erreichbar, Parkmöglichkeiten sind vorhanden, ebenso eine Anbindung an den Citybus.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Gärtnerei Staudenparadies Seidnerhof in der Köstlanerstraße 119 in Brixen statt. Der Eintritt beträgt 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen unter <a href="https:\/\/www.staudenparadies.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.staudenparadies.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309086_image" \/><\/div>