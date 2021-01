Kunstgymnasium „Cademia“ und Landesberufsschule für das Kunsthandwerk, Gröden

Bei uns hast du nicht nur die Möglichkeit, deine künstlerischen Fähigkeiten, sondern auch deine Sprachkenntnisse zu erweitern.• Das paritätische Schulmodell: der Fachunterricht findet im gleichen Ausmaß sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache statt. Englisch- und Ladinisch-Stunden bereichern zusätzlich das Sprachenangebot• Praktisches Arbeiten hat bei uns Priorität. Viele praktische Stunden ermöglichen dir, deine Fähigkeiten zu perfektionieren.Es geht um Suchen, Versuchen und Verwerfen, um Planen und Durchdenken, Aufbauen und Erarbeiten der künstlerischen Mittel in Malerei, Plastik und Bildhauerei.Hier lernst du grafische Gestaltung, Illustration, Typografie, Fotografie, Animation und Videoschnitt. In der Grafikwerkstatt wird vorwiegend am Computer gearbeitet.Entwerfen und Gestalten stehen auf der Tagesordnung. Das experimentelle Arbeiten mit Ton, Karton, Metall, Papier usw. steht hier im Vordergrund.Hier lernst du die verschiedenen Techniken der Fassmalerei und der Vergoldung, wie das Grundieren, das farbige Fassen, das Lasieren und das Beizen auf verschiedenen Untergründen sowie das Bemalen von Wänden und Objekten aus verschiedenen Materialien.Durch intensives praktisches Arbeiten lernst du mit multimedialen Techniken unter Anwendung der Kompositionsregeln und der visuellen Wahrnehmung Entwürfe zu erstellen und diese bildhauerisch umzusetzen.Es sind verschiedene Diplomabschlüsse sowie auch der Maturabschluss möglich.Kunstgymnasium CademiaRezia-Strasse 293 | 39046 St.UlrichTel. 0471/796240 | www.cademia.it Instagram: lizeumcademia

