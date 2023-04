Kunstwerk „Re-turn“ im neues Sitz der Gruppo Santini

Re-Turn, das Kunstwerk des Künstlers Eduard Habicher. - Foto: © Gruppo Santini

Das grau-blaue, senkrecht verlaufende Geflecht stellt ein in der Form nicht perfektes Symbol der Unendlichkeit dar und führt auf unser Logo zurück. Dieses erinnert nicht nur an das klassische Symbol des Recyclings, sondern auch an die Tatsache, dass die natürlichen Ressourcen nicht unendlich, sondern begrenzt und nicht unerschöpfbar sind, und dass die Aufmerksamkeit eines Jeden hoch bleiben muss.Das Kunstwerk steht 3 Meter hoch vor unserem neuen Sitz in der Via Buozzi 6/B und soll ein Symbol für unsere mehr als 70-jährige Geschichte sein.Das 1945 dank des Unternehmergeistes und des Enthusiasmus von Mauro Santini und später seines Sohne Sergio, CEO der Gruppo Santini Spa, gegründete Unternehmen, das sich mit der Verwertung von Eisen und Metallschrott befasst, hat sich im Laufe der Zeit zu einer Referenz im Bereich der Umweltdienstleistungen in Italien und im Ausland entwickelt.Es war ein gelungener Generationswechsel vom Großvater zu den Enkeln, den derzeitigen Geschäftsführern der Betriebsgesellschaften Mauro und Andrea Santini, die ein integriertes und pragmatisches Managementmodell fortführen, das eng mit dem Gebiet und den Menschen verknüpft ist.Zusammen mit dem Künstler Eduard Habicher wurde das Kunstwerk Re-turn getauft und erinnert somit an die Vision und die Intuition von Mauro Santini, die dem Leben von drei Generationen, fast vier, einen Sinn und Konkretheit gegeben haben: Die vierte Generation steht derzeit in Ausbildung, um das Vermächtnis eines sozial-ökologischen Bewusstseins durch Kriterien der Nachhaltigkeit und dem Einsatz modernster Systeme für das Abfallmanagement weiterzuführen.