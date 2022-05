Kurtatscher Weinexpedition: Faszination Weinberg

Von 900 bis auf 220 m führt die ganztägige Panoramawanderung, begleitet von 12 Weinproben und kulinarischen Spezialitäten. - Foto: © Weinexpedition

Das Kurtatscher Terroir sehen, spüren & schmecken: seit 10 Jahren erlebt man bei der Weinexpedition warum die Kurtatscher Lagen einzigartig in Europa sind! - Foto: © Weinexpedition

Die Kellerei Kurtatsch ist eine der ältesten Kellereigenossenschaften Südtirols und weißt in Europas Weinwelt eine Einzigartigkeit auf: Die atemberaubend steilen Lagen, die von den 190 Mitglieder bewirtschaftet werden, reichen von 220 bis 900 Höhenmeter. Dieser Höhenunterschied von fast 700 Metern bringt unterschiedliche Böden und Ausrichtungen mit sich. Die Kellerei Kurtatsch kann somit in jeder Lage die bestgeeignete Rebsorte pflanzen, mit dem Ziel, charakterstarke Weine zu vinifizieren, die von ihrer Herkunft erzählen.12 Weine der TERROIR Linie in ihren jeweiligen Lagen zu verkosten ist der Clou der Kurtatscher Weinexpedition. Treffpunkt für diese einzigartige wie abwechslungsreiche Panoramawanderung ist um 9 Uhr. Ein Bus bringt die Teilnehmer von Kurtatsch nach Graun, von wo aus die Weinwanderung in die Weißweinlagen führt. Unterwegs gibt es ein „Holbmittog“, mittags serviert ein Kurtatscher Gastronom ein 3-Gang-Menü mit regionalen Spezialitäten und Weinbegleitung. Am Nachmittag führt die Wanderung durch die Rotweinlagen zurück zur Kellerei Kurtatsch mit Ankunft um etwa 17 Uhr. Die ganztätige Tour ist von April bis Ende Oktober buchbar.Zum Jubiläum „10 Jahre Weinexpedition“ holten die Kurtatscher Weinmacher am 9. April exklusiv besondere Raritäten aus dem Keller und ließen die Weinwanderer am Genuss gereifter Weine teilhaben. Die 30 Teilnehmer*innen trotzten dem launischen Aprilwetter und wurden dafür nicht nur mit gereiften Jahrgängen und kulinarischen Spezialitäten, sondern auch mit ausgelassener Stimmung belohnt. Das Mittagessen wurde von einer Vertikalverkostung drei verschiedener Jahrgänge des Vernatsch SONNTALER begleitet. Der Ausklang des Events mit Umtrunk und Häppchen fand in der neuen Vinothek der Kellerei Kurtatsch mit Panoramaterrasse statt. Angestoßen wurde in Anteprima mit dem neuen Jahrgang 2016 des 600 BLANC DE BLANCS Pas Dosé, welcher am 13. Mai zum Gründungstag der Kellerei auf den Markt kommt.Weitere Infos, alle Termine der Weinexpedition & Anmeldung: Weinexpedition / Kellerei Kurtatsch