La Val: Wandermarathon durch die Wiesen

Foto: © Freddy Planinschek

Einige Zahlen zum Wanderhalbmarathon

Bezaubernde Kulissen begleiten den Wanderhalbmarathon „Tru di Pra“ in La Val. „Tru di Pra“ heißt auf Deutsch „Weg der Wiesen“ und bei der Veranstaltung geht es nicht um Rekordzeiten und puren Ehrgeiz, im Mittelpunkt dieses Halbmarathons steht das Genusswandern. Herrliche Almflächen mit bunter Blumenpracht wie die Armentara- und Rit-Wiesen, authentische Natur- und Kulturlandschaften sowie typisch ladinische Merkmale bilden den Rahmen für diese ungewöhnliche Wanderveranstaltung. Start dieser Wanderung ist der 17. Juni um 8.30 Uhr in La Val.Von dem malerisch gelegenen Bergbauerndorf La Val, das seit Sommer 2015 das erste zertifizierte Wanderdorf Südtirols ist, führt der Weg zu den Weilern Ciablun, Runch und Biei, quert die schönen Wiesen und Latschenkieferwälder bis nach Rit. Entscheidet man sich für die anspruchsvollere Variante, steigt man bis zum Pares-Gipfel um dann den Abstieg bis nach Ciamplorët zu unternehmen. Von Ciamplorët erreicht man nach einem Anstieg „Plan Sotsas“ zu Füßen der mächtigen Kreuzkofelgruppe. Über die Armentara-Wiesen und Al Bagn, das für seine traditionsreiche Schwefelquelle bekannt ist, führt die Route wieder zurück nach La Val.Was diese Strecke so außergewöhnlich macht, das sind vor allem die zahlreichen Sehenswürdigkeiten entlang des Weges: Aussichtspunkte und Fotopoints, historische Bergbauernhöfe und Baudenkmäler, Gebirgsbäche und Quellen warten auf die Teilnehmer von „Tru di Pra“. Für deren Wohlbefinden sorgen auch die Versorgungsstationen entlang der Strecke. Allein die Angebote der einzelnen Versorgungsstationen dokumentieren, dass diese Wanderung einen ganz besonderen Genusscharakter besitzt. Unterwegs warten auch noch diverse Überraschungen, darunter Gleichgewichts- und Koordinationsübungen.Am 17. Juni starten die Teilnehmer um 08.30 Uhr morgens in La Val auf 1348m Höhe. Die gesamte Strecke ist insgesamt 25,8km lang, und bewegt sich in Höhen zwischen 1.310 und 2.396m Höhe. Der Höhenunterschied beträgt 1.086m, wobei die Gesamtdifferenz im Aufstieg bei 1.470m liegt. Die durchschnittliche Dauer dieser Wanderung liegt bei zirka 8 Stunden und 15 Minuten.Wer die Strecke abkürzen will, kann unterwegs auch einen Shuttleservice in Anspruch nehmen.Zur Ausrüstung empfehlen die Veranstalter festes, dem Wetter entsprechendes Schuhwerk, dazu passende Kleidung, einen Rucksack mit Erste-Hilfe-Set, ein Mobiltelefon sowie eine Trinkflasche, die an den frischen Wasserquellen entlang der Strecke aufgefüllt werden kann.Anmelden kann man sich bei den verschiedenen Tourismusbüros in Alta Badia oder direkt auf der Webseite www.altabadia.org . Die Teilnahmepauschale samt Startpaket beträgt 30 Euro pro Person.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.