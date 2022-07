Ladies Cup Südtirol im Golf Club Pustertal – der Hitze getrotzt!

Zur 25. Auflage des Ladies Cup Südtirol fanden sich am Mittwoch, 20.07. bei strahlendem Sonnenschein über 50 Golferinnen auf dem technisch anspruchsvollen und perfekt gepflegten Platz des Golf Club Pustertal am Fuße des Kronplatzes ein. Gespielt wurden 18 Loch im Turniermodus 4 Ball / Best Ball, 1 Kategorie mit Kanonenstart um 12:30 Uhr. Die sengende Hitze hat die Teilnehmerinnen hart auf die Probe gestellt, jeder Schatten und jeder leichte Windzug waren ein Geschenk des Himmels, um kurz durchzuatmen und sich dann wieder auf den Wettbewerb zu konzentrieren.Über 5 Stunden spielten die Ladies der teilnehmenden Clubs um die Tages- und die Gesamtwertung. Hart umkämpft konnten am Ende die Ladies des Golf Club Petersberg das Turnier für sich entscheiden. Die Lokalmatadorinnen des Golf Club Pustertal haben den Tagessieg knapp verpasst und platzierten sich auf dem zweiten Platz, gefolgt von den Ladies des Golf Club Dolomiti auf Platz drei.Die Nettowertung gewann das Team Manuela Ploner – Verena Tröbinger vom Golf Club Petersberg mit 56 Punkten, knapp dahinter, auf Platz zwei platzierte sich das Ladies Team Brigitte Oberjakober – Martina Seeber vom Golf Club Pustertal mit 59 Punkten. Den Sieg der Bruttowertung holten sich Manuela Mahlknecht – Nicole Junggeburt vom Golf Club Sterzing mit 74 Punkten. In den Sonderwertungen stellten dieses Jahr die Ladies des Golf Club Pustertal ihr Können unter Beweis. Die Sonderwertung „Nearest to the line“ ging an Sabina Biamino, sie konnte den Ball mit einem perfekten Abschlag auf nur 21 cm Distanz zur Linie spielen.Die Sonderwertung „Nearest to the pin“ hingegen entschied Monika Fischnaller für sich, indem sie den Ball auf 90 cm Entfernung vom Loch platzierte. Die Ladies des Golf Club Petersberg haben ihre Führung in der Gesamtwertung ausgezeichnet verteidigen können und führen diese nach vier Turnieren weiterhin mit 36 Punkten an, gefolgt vom den Golf Clubs Lana und Dolomiti mit jeweils 32 und 31 Punkten.Ein eleganter Aperitif by Autoindustriale und ein vorzügliches Abendessen im COSMO Golfclubhouse haben den Tag zu einem Highlight der Golfsaison 2022 gemacht.STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder.