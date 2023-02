Länger geistig fit bleiben

Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, wird zum Teil durch bestimmte Lebensstilfaktoren beeinflusst, die das Risiko verringern oder erhöhen können. Mittlerweile ist bekannt, dass eine unbehandelte Hörminderung neben anderen Einflüssen wie Rauchen, Depression und Bewegungsmangel zu den beinflussbaren Risikofaktoren für die Entwicklung einer Demenzerkrankung im mittleren Alter gehört. Gleichzeitig kann man dagegen aber auch etwas bewirken, etwa durch eine frühzeitige Hörsystemversorgung. Hierfür liegen auch von wissenschaftlicher Seite neue Nachweise vor.Die Studie „Hearing Loss and Dementia Prevalence in Older Adults in US“ hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Demenzentwicklung bei Hörgeräteträgern niedriger ist als bei hörgeminderten Menschen, die ihren Hörverlust nicht versorgen lassen. Untersucht wurden 2.413 Personen, mehr als die Hälfte davon im Alter von über 80 Jahren. Unter den Teilnehmern mit mittlerem bis schwerem Hörverlust (29,8%) war die Prävalenz von Demenz 61% höher als jene bei den Normalhörenden. Bei den Hörsystemträgern wurde eine niedrigere Prävalenz (32%) registriert.Eine Hörminderung bewirkt, dass Klänge nur noch teilweise aufgenommen werden. Betroffene versuchen dann, die fehlenden Klanginformationen zu kompensieren, um das Gehörte zu verstehen. Diese Mehrarbeit für das Gehirn ist sehr anstrengend und kann auf die Dauer das gesundheitliche Wohlbefinden beeinträchtigen. Und nicht nur das: Durch die Belastung hat das Gehirn weniger Ressourcen für andere wichtige Leistungen wie das Gedächtnis und das Entscheidungsvermögen. Hörsysteme sorgen hingegen dafür, dass das Gehirn mit umfangreichen Klängen versorgt wird, damit der Träger mühelos hören und verstehen kann und wieder mehr Freude an sozialer Interaktion hat, was sich wiederum positiv auf den Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit auswirkt.Die rechtzeitige Versorgung von Schwerhörigkeit mit personalisierten Hörhilfen ist ein wichtiger Schritt, die geistige Fitness so lange wie möglich zu erhalten und damit das Risiko einer Demenzerkrankung zu reduzieren. Zur Vorsorge gehört die regelmäßige Abklärung des Hörvermögens beim Arzt oder Hörakustiker.Kostenloser Hörtest und unverbindliches Probetragen innovativer Hörsysteme bei Zelger Hörexperten, tel. 800 835 825, zelger.it