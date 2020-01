Landesberufsschule für Sozialberufe Hannah Arendt

Seit vielen Jahren werden Fachpersonen für die Begleitung, Betreuung und Pflege von Menschen ausgebildet.

• Sozialbetreuer*innen



Im nächsten Schuljahr bieten wir zusätzlich eine

Tag der offenen Tür: Samstag, 18. Jänner, 9-13 Uhr in Bozen, Brixen und Meran.

• Pflegehelfer*innen• Mitarbeiter*innen für die Integration• Kinderbetreuer*innenFür eine optimale Vorbereitung auf die Anspruchsvollen Aufgaben wird Wert auf eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis gelegt. Die fachlich fundierte Ausbildung wird durch Praktika in den Einrichtungen ergänzt. Wissen, professionelles Können und Handeln, sowie eine humanistische Werthaltung unserer Studierenden ist uns ein Anliegen. Ein Berufsdiplom der Landesfachschule sichert einen guten Start ins Berufsleben und die beruflichen Kompetenzen der Absolvent*innen werden in den Sozialdiensten sehr geschätzt.• Ausbildung zum/zur Sozialbetreuer*in in Teilzeitform in Brixen• Ausbildung zur/zum Tagesmutter/-Vater in Meran an.Wolkensteingasse 1 | 39100 Bozen | Tel. 0471/973494 AußenstelleGalileo Galilei Str. 33 | 39012 Meran | Tel. 0473/220624 AußenstelleStadelgasse 8/B | 39042 Brixen | Tel. 0472/837633

som