Berufsfachschule für Pflege und Soziales



Berufsausbildungen



•

Sozialbetreuer*in

•

Pflegehelfer*in

•

Mitarbeiter*in für die Integration

•

Kinderbetreuer*in

•

Pädagogische Mitarbeiter*in im Kindergarten

•

Tagesmütter/-väter





Die Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt ist ein guter Ort für Menschen.

Ein Ort der Bildung und Begegnung für Studierende und Berufstätige in den sozialen Arbeitsfeldern.





Tag der offenen Tür findet am Samstag 16.12.2023 in Bozen Brixen und Meran statt.





Foto: © Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt



Foto: © Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt



Foto: © Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt

Wir bilden Fachpersonen für die Begleitung, Betreuung und Pflege aus. Wir bieten Ausbildungen in Bozen, Brixen Meran, Bruneck und Schlanders an und haben ein umfangreiches Angebot für verschiedene Altersgruppen und in verschiedenen Organisationsformen an.Wir legen Wert auf eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis, Die fachlich fundierten Ausbildungen werden durch Praktika in den Einrichtungen ergänzt.