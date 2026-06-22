Zu dieser Großveranstaltung werden rund 3.100 aktive Feuerwehrmitglieder und Jugendliche mit ihren Betreuerinnen und Betreuern erwartet. Dazu kommen zahlreiche Familienangehörige, Freunde und Feuerwehrbegeisterte, die die Gruppen aus Südtirol, Österreich, Deutschland, dem Trentino, Slovakei und Slowenien unterstützen und anfeuern werden. Für die FF Lengmoos\/Klobenstein ist die Ausrichtung dieses Landesbewerbs ein ganz besonderer Moment.<BR \/><BR \/> Denn im selben Jahr feiert die Wehr ihr 125-jähriges Bestehen. Seit Generationen steht die Feuerwehr im Dienst der Bevölkerung – mit Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt, Verantwortung und gelebter Kameradschaft. Dieses Jubiläum macht den Landesbewerb 2026 zu einem besonderen Fest für die gesamte Dorfgemeinschaft, für die Feuerwehren und für alle Besucherinnen und Besucher. Bei den Leistungsbewerben zeigen die teilnehmenden Gruppen, was im Feuerwehrwesen zählt: Genauigkeit, Schnelligkeit, Teamarbeit und Disziplin. Gleichzeitig sind die Bewerbe ein wichtiger Teil der Ausbildung. Sie fördern die Routine bei den Handgriffen, stärken die gemeinsame Kommandosprache und schaffen wertvolle kameradschaftliche Erlebnisse.<BR \/><BR \/> Dabei geht es nicht nur um Spitzenplätze, sondern auch um die Weiterentwicklung der Feuerwehrgruppen und um die Begeisterung für das Feuerwehrwesen. Auch die Feuerwehrjugend spielt eine zentrale Rolle. Beim Landes-Jugendfeuerwehrleistungsbewerb erleben Feuerwehrmitglieder Teamgeist, Verantwortung und Gemeinschaft.<BR \/><BR \/> Das Landesjugendzeltlager in Lengmoos wird dabei zu einem Ort der Begegnung, an dem Freundschaften entstehen und die Begeisterung für das Ehrenamt weitergetragen wird. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 26. Juni 2026, mit dem Eintreffen der Jugendgruppen, dem Aufbau des Jugendzeltlagers, der Eröffnungsfeier und dem Beginn der Bewerbe.<BR \/><BR \/>Am Samstag, 27. Juni 2026, werden die Bewerbe fortgesetzt, bevor am Abend die Schlussveranstaltung mit Siegerehrung den sportlichen Höhepunkt bildet. Am Sonntag klingt das Wochenende mit dem Abbau des Jugendlagers und der Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Neben den Bewerben erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, gesellige Atmosphäre und Rittner Gastfreundschaft. Der Ritten bietet dafür die ideale Kulisse: gut erreichbar, landschaftlich eindrucksvoll und mit der Ritten Arena als bewährtem Austragungsort für große Veranstaltungen.<BR \/><BR \/>Die FF Lengmoos\/Klobenstein organisiert den Bewerb gemeinsam mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, örtlichen Vereinen, Unterstützern und Sponsoren. Insgesamt stehen die Landesbewerbe für drei Tage Feuerwehr, rund 310 Gruppen, 300 Helfer, gelebtes Ehrenamt und ein starkes Miteinander. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Bewerbsgruppen anzufeuern, die Leistungen der Feuerwehren hautnah mitzuerleben und gemeinsam mit der FF Lengmoos\/Klobenstein ein unvergessliches Feuerwehrfest am Ritten zu feiern.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75108075_listbox" \/><BR \/><BR \/><b>Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.ritten.com\/de\/7032-feuerwehr-bewerb-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.ritten.com\/de\/7032-feuerwehr-bewerb-2026<\/a><BR \/><BR \/><b>Kontakt:<\/b><BR \/>Freiwillige Feuerwehr Lengmoos\/Klobenstein<BR \/>E-Mail: <a href="mailto:ff.lengmoosklobenstein@lfvbz.org" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ff.lengmoosklobenstein@lfvbz.org<\/a>