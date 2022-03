Landesmuseum Schloss Tirol: Auftakt zur neuen Museumssaison

Ab 26. März sind die Ausstellungen „Global ’500. 1522‒2022. Von der Umsegelung der Erde zur Wahrnehmung des Globalen. Lois Fasching & Arnold Mario Dall’O“ und „Georg Thuille. Menschenbilder“ zu sehen. Erstere widmet sich der Erstumsegelung der Erde vor genau 500 Jahren. Die Umsetzung des Themas basiert vordergründig auf künstlerischer Ebene. So zeigt der Osttiroler Bildhauer Lois Fasching die Protagonisten der Erdumsegelung als lebensgroße aus Lindenholz gefasste Skulpturen, die fünf in Aluminium geschnittenen Schiffe der Armada Magellans und die in Asche-Kohle-Technik auf Aluminium geschaffenen Landschaftsbilder.Der Künstler Arnold Mario Dall’O beschäftigt sich in seinem „Handatlas“ ebenfalls mit dem Thema. Alles begann mit dem Erwerb des Buches „Stielers Hand-Atlas“. Dall’O druckte 100 Linolschnitte wie eine zweite Haut auf die historischen Karten des Atlasses. Daraus entstand „Mein Handatlas. Hundert Bilder und Geschichten. Wie ich mir die Welt erkläre“. Neben der künstlerischen Auseinandersetzung des Themas widmet sich ein weiterer Raum der lokalen Rezeption der Entdeckungen in den Buchbeständen Tiroler Bibliotheken. Die gedruckten Werke heben bislang vernachlässigtes Material ans Licht und zeigen Text- und Bildrezeptionen neu entdeckter Welten auf.Die Ausstellung im Bergfried widmet sich den „Menschenbildern“ des Künstlers Georg Thuille. Thuille begegnet als ein stiller und zurückhaltender Gestalter. Er hat sich vor allem der Ätzmalerei (Ätztechnik auf Metall) verschrieben. In seinen „Menschenbildern“ finden sich bewegte und statische Körper, Rumpfteile mit Köpfen, oft im verlorenen Profil, oft ohne Binnenzeichnung, Akte, Torsi. Beide Ausstellungen sind bis 5. Juni zu sehen.Ab 2. Juli zeigt Schloss Tirol die große Themenausstellung „Liebe, Tod und Teufel. Theater in Tirol“, die sich mit der Geschichte und den „Geschichten“ des Theaterschaffens im historischen Tirol beschäftigt. Der kulturhistorische Anspruch setzt auf zahlreiches Anschauungsmaterial, welches vielfach erstmals gezeigt wird. Eine Ausstellung zur Theatergeschichte des Landes hat es bislang noch nicht gegeben, insofern kommt dem Projekt eine Vorreiterrolle zu.Die zweite Ausstellung im Bergfried ab 2. Juli, zeigt Werke des Grödner Künstlers Wilhelm Senoner. Beide Ausstellungen sind bis 20. November auf Schloss Tirol zu sehen.Das Vermittlungsteam bietet wieder zahlreiche Formate für Schulklassen an. Auch ein Programm zur Themenausstellung „Global ’500“ wird geboten, in welchem die Schüler*innen den Spuren Magellans folgen und sich selbst auf eine Reise um die Welt begeben. Anmeldung und Informationen unter [email protected] Weitere Informationen zum Museumsprogramm finden Sie unter www.schlosstirol.it

