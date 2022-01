Last Minute Angebote in den Falkensteiner Hotels im Jänner

Traditionshaus: Von hier aus starten Sie täglich zu neuen Südtirol-Erlebnissen. Und nach einem Tag voller neuer Eindrücke empfangen wir Sie in behaglichem Ambiente und mit herzlicher Gastlichkeit.

Urlaub für alle: Von Jung bis Alt, Familien, Freunde oder verliebte Paare. Ein toller Mix an Gästen, die eins gemein haben: Sie sind unternehmungslustig und weltoffen.

Experience Südtirol: Was uns ausmacht? Die einmalige Lage in der Ski- und Wanderregion Gitschberg-Jochtal, die uns umgebende Natur, unsere Genusskultur und unser Aktiv-Programm.

Genuss & Gourmet: Südtirol geht durch den Magen. Weil hier nicht nur alpin und mediterran miteinander verschmilzt, sondern auch die einmalige einfache Landesküche mit raffinierter Gourmetkulinarik.

Acquapura SPA: Wer viel unternimmt, soll hinterher auch entspannen: im beheizten Innen- und Außenpool und der großzügigen Saunalandschaft mit exklusiver Erlebnissauna.



Jetzt Angebot anfragen oder eine E-Mail schreiben an [email protected]









Auf was Sie sich im Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies freuen können:



Ausgezeichnete Lage auf dem Sonnenplateau in Terenten, idealer Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge in die Berge in unmittelbarer Nähe zum Kronplatz

Als Vitalpina Hotel verfolgen wir eine besondere Philosophie für das ganzheitliche Wohlbefinden unserer Gäste aufbauend auf Ernährung, Wohlbefinden und Aktivität

Sonnenskilift im Dorfzentrum Terenten, nur wenige Schritte vom Hotel, ideal für Familien und Anfänger

Heller, gepflegter Wellnessbereich Acquapura SPA mit erlesenen Wellnessbehandlungen, besonderen Anwendungen und Saunalandschaft



Oder doch lieber ein reines Familienhotel? Dann ist das gerade neu eröffnete Falkensteiner Family Resort Lido in Ehrenburg das Richtige für Sie:



Rooftop Sky Adventure Park – einzigartig in Europa. Das interaktive Hotel-Dach mit Valo Jump Trampolinwelt, Fußballplatz, Bobby Car-Strecke, Ganzjahresskipiste mit Lift, Eislaufplatz, Jogging Trail uvm.

Endloser Wasserspaß mit der größten Indoor-Wasserrutsche Südtirols, großem Infinity-Pool und Sandstrand.

Falkensteiner Kinderbetreuung deluxe: Abenteuer, Geborgenheit und Edutainment für jedes Alter

Neue Design-Familienzimmer: wunderbar vielseitig, luxuriös und für jedes Familienmitglied passend

Neue Adults Only Saunawelt

Ob Familienurlaub, Wellnesswochenende oder geballte Actiontage. In den Südtiroler Falkensteiner Hotels haben wir für jede Zielgruppe das passende Hotel und im Jänner profitieren Sie zusätzlich von unseren spannenden Last Minute Angeboten.Auf was Sie sich im Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof in Vals freuen können: