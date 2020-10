Last-Minute-Auszeit für Südtiroler

[email protected]

Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Die DolceVita-Hotels Lindenhof und Preidlhof in Naturns und das DolceVita-Hotel Jagdhof in Latsch haben noch für Sie geöffnet!modern, jung, designaffin. Das Hotel erwartet die Gäste am Sonnenhang von Naturns. Außen eine markante rote Fassade und innen eine harmonische Synthese von Südtiroler Design. In die Top 3 der besten Wellnesshotels Europas gewählt bietet das Haus Wellness für Groß und Klein. Kids toben auf der Riesen-Wasserrutsche – Eltern relaxen im Adult's-only-Bereich. Ein großartiges, stylisches Hotel mit 8 Saunen und 7 Themenruheräumen für echte Wellnessfans! Noch geöffnet bis 09.11.2020. Day-Spa möglich.Hier ist alles in Bewegung. Sportlich und aktiv ist die herzliche Gastgeberfamilie im 2019 umgestalteten und renovierten Sport- und Aktivhotel in Latsch. Ob im neuen Roof-Top-Sky-Spa mit 360°-Blick auf die bunt gefärbte Bergwelt des Vinschgaus oder in der Panoramasauna – der Jagdhof ist der richtige Ort für Sport, Wellness und Gourmeturlaub. Noch geöffnet bis 09.11.2020. Day-Spa möglich!das 5-Sterne-Hotel glänzt mit luxuriösen Adult's-only-Vorteilen. Im Sky-Infinity-Pool über den Dächern von Naturns bietet sich eine einmalige Aussicht. Der 6-stöckige Spa-Tower hat das Wellnessen in Südtirol neu definiert und bietet Auszeit auf höchstem Niveau. Das Kuschelhotel schafft stets mit neuen Trends zu überwältigen und darf sich deshalb „Best Hotel Spa of Italy“ nennen. Noch geöffnet bis 29.11.2020.Suchen Sie nach einem passenden Präsent? Mit einem DolceVita-Gutschein treffen Sie ins Schwarze.Der Beschenkte darf aus fünf traumhaften Hotels wählen!Tel. 0473/720165

