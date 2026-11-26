<b>Am morgigen Freitag, 27. November 2026, startet das Skigebiet Obereggen<\/b> als eines der ersten im weltgrößten Skiverbund Dolomiti Superski in die Wintersaison mit zahlreichen Neuheiten. Los geht’s morgen um <b>8:30 Uhr<\/b>. Am Abend folgt das große <b>Obereggen Night Opening: Um 19:00 Uhr<\/b> wird die beleuchtete <b>Nachtpiste<\/b> eröffnet, gefolgt von einer stimmungsvollen <b>Opening-Party mit Wambo DJ ab 22 Uhr<\/b> im <b>Alpine Club LOOX<\/b> an der Talstation. Am <b>Samstag, 28. November<\/b>, öffnen auch die Bergbahnen im benachbarten <b>Pampeago<\/b> um <b>08:30 Uhr<\/b> – mit weiteren Liften und Pisten für noch mehr Skivergnügen.<BR \/><BR \/><b>Der neue 8-er Sessellift „Obereggen“<\/b><BR \/>Die Obereggen Latemar AG, unter dem Vorsitz von Siegfried Pichler und der Leitung von Geschäftsführer Benjamin Kirchmaier, ersetzt den bisherigen 4er-Sessellift „Obereggen“ durch einen neuen 8er-Sessellift. Die Anlage ist eine wichtige Verbindung zwischen dem Skigebiet Obereggen in Südtirol und den Skigebieten Pampeago und Predazzo im Trentino. Die bisherige 4er-Sesselbahn war 2006 in Betrieb genommen worden und hatte 20 Jahre lang die beiden Skigebiete miteinander verbunden. Ab dem 27. November wird sie durch die neue, von Leitner geplante und produzierte Anlage ersetzt. Der neue 8er-Sessellift hat eine Trassenlänge von 500 Metern und überwindet einen Höhenunterschied von 93 Metern. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von 4,5 Metern pro Sekunde und kann bis zu 2.800 Personen pro Stunde befördern. Die Fahrzeit pro Fahrt beträgt rund 1 Minute und 52 Sekunden.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Der neue Skilift „Eben“<\/b><BR \/>Der neue Skilift „Eben“ ist 479 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 105 Metern. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 2,8 Meter pro Sekunde, die Förderleistung liegt bei bis zu 720 Personen pro Stunde. Die Fahrzeit beträgt rund 2 Minuten und 52 Sekunden. Auch diese Anlage wurde von Leitner geplant und produziert.<BR \/><BR \/><b>Der neue Kinderpark im Schnee „Brunoland“<\/b><BR \/>Das bestehende Kinderland wurde umfassend neugestaltet und erhält für die Wintersaison 2026\/2027 einen neuen Standort und neue Spielgeräte. Der neue Skilift „Eben“ erschließt auch den neugestalteten Kinderpark „Brunoland“. Beide Angebote sollen gemeinsam mit der Wintersaison 2026\/2027 starten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Kombi-Angebote für Saisonskipass + Saisonverleih<\/b><BR \/>Besonders interessante Angebote für Jugendliche und Familien inklusive des Verleihs der Skiausrüstung bei Saisonskipässen bieten die Bergbahnen Obereggen Latemar gemeinsam mit dem Skiverleih Siegfried an. All dies mit dem Ziel, den Skisport noch attraktiver und für die neuen Generationen noch zugänglicher zu machen. Weiters wurde auch für die kommende Wintersaison 2026\/27 wurde der „Junior“-Rabatt von 30% auf Tages- und Mehrtagesskipässe auf alle unter 18-Jährigen bestätigt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.latemar.it\/landing\/saisonskipass\/index.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier zu den Angeboten<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388184_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Die Berghütte Oberholz feiert 10 Jahre zwischen Architektur, Natur und Genuss<\/b><BR \/>Zum Auftakt der Wintersaison 2026\/27 feiert die <a href="https:\/\/oberholz.com\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Berghütte Oberholz<\/a> ihr zehnjähriges Bestehen mit kulinarischen und kulturellen Höhepunkten. Auf 2.096 Metern Höhe am Fuße des Latemar steht die Berghütte Oberholz für die Verbindung von zeitgenössischer Architektur, alpiner Natur und regionaler Kulinarik. Den Auftakt bildet eine eigens zum Jubiläum entwickelte Kreation von Sternekoch Philip Lochmann vom Restaurant Johannesstube in Welschnofen. Gegen Ende der Skisaison folgt mit einer Ausstellung von Originalwerken Andy Warhols ein kultureller Höhepunkt. Entworfen von Peter Pichler und Pavol Mikolajcak, erinnert die Architektur mit ihren drei Baukörpern an einen liegenden Baum, der sich entlang des Berghangs ausbreitet. Lärchenholz, großzügige Glasflächen und die mit Fichtenholz gestalteten Innenräume schaffen eine warme Atmosphäre. Zugleich fügt sich das Gebäude behutsam in die Landschaft ein und eröffnet beeindruckende Ausblicke auf die Dolomiten bis hin zu den Schweizer und österreichischen Alpen. Ein geothermisches Heizsystem sorgt zudem für einen energieeffizienten Betrieb. Auch in diesem Winter stehen Renate Plank und Raffael Eberhofer an der Spitze der Berghütte. Küchenchef Antonio Greco und sein Team verbinden regionale Produkte und alpine Traditionen mit einer modernen kulinarischen Handschrift.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388187_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Andy Warhol Dolomites<\/b><BR \/>Vom 13. bis 29. März 2027 wird die Berghütte Oberholz zum Schauplatz einer besonderen Hommage an Andy Warhol (1928–1987). Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums präsentieren die Bergbahnen Obereggen in Kooperation mit Deodato Arte zehn Werke des Pop-Art-Pioniers – zehn Arbeiten für zehn Jahre Oberholz. Inmitten der Dolomiten treffen ikonische Bildwelten wie Marilyn Monroe, Campbell’s Soup, Flowers und Ladies and Gentlemen auf die außergewöhnliche Architektur der Berghütte. Neben bekannten Motiven umfasst die Ausstellung drei Unikate und zwei Werke aus der Serie „Flowers“, die durch handgemalte Eingriffe ergänzt wurden. Die Auswahl gibt einen Einblick in die vielfältigen Techniken und Ausdrucksformen des Künstlers. Auch kulinarisch wird die Ausstellung zum Gesamterlebnis: Sternekoch Philip Lochmann vom Restaurant Johannesstube in Welschnofen interpretiert die Ästhetik der Pop-Art mit einem eigens für die Ausstellung kreierten Dessert. So verbinden sich Kunst, Architektur und Genuss zu einer außergewöhnlichen Begegnung inmitten der alpinen Bergwelt.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388190_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Latemar Dolomites:<\/b> Wintersaison vom 27. November 2026 bis 4. April 2027<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>50 Pistenkilometer, 40 Skipisten<BR \/>•<\/TD><TD>4 Rodelbahnen<BR \/>•<\/TD><TD>Snowpark<BR \/>•<\/TD><TD>Fun Lines<BR \/>•<\/TD><TD>Nachtskifahren und Nachtrodeln, Montag und Freitag von 19 bis 22 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>Latemar Snowpark und Nightpark<BR \/>•<\/TD><TD>12 Skihütten mit außergewöhnlicher Kulinarik und atemberaubendem Panorama<BR \/>•<\/TD><TD>Garantierte Schneesicherheit von November bis Ostern<BR \/><BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/CJ9ojmKozI4?si=fff0EeqTgXfzA045" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388193_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77128291_gallery" \/>