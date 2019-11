LE MANS 66 – GEGEN JEDE CHANCE

Um im Rennsport erfolgreich zu sein, musst du Visionen haben. So wendet sich der amerikanische Sportwagenhersteller Carroll Shelby (Matt Damon) an den in Großbritannien geborenen Rennfahrer Ken Mikes (Christian Bale), um mit ihm ein Auto zu entwickeln, das den dominierenden Konkurrenten Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Frankreich schlagen kann.





Doch ein sich ständig einmischender Auftraggeber, die Gesetze der Physik und auch private Probleme erschweren es dem Duo, einen revolutionären Rennwagen auf die Strecke zu bringen. Und die Zeit bis zum Wettkampf wird immer knapper…Zu sehen ab dem 14. November im Cineplexx Bozen.Holt Euch das ideale Geschenk– die Cineplexx Gift Card. Die Geschenkkarten sind direkt an den Kino-Kassen zu den Öffnungszeiten erhältlich zu einem Wert von 15, 25, 50, 75 oder 100 Euro. Die Gift Card kann zum Erwerb von Kinokarten und Produkten im Buffetbereich eingelöst werden und gegen eine Gebühr von 1 Euro aktiviert und aufgeladen werden.

