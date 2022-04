Lederhosen & Dirndln 2022: Mitmachen und gewinnen

Ob bei Festen oder traditionellen Anlässen – die Südtiroler zeigen sich gerne in Lederhose und Dirndl. Auch heuer wieder sind die „Dolomiten“ auf der Suche nach den schönsten Schnappschüssen der Leser in Lederhose und Dirndl. Jeder kann bis 9. Mai auf der Internetseite www.gewinnspiel.it/lederhose für nur 20 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) sein originellstes Foto in Lederhose oder Dirndl hochladen.Wer bei diesem „Dolomiten“-Fotowettbewerb mitmacht, hat die Chance auf tolle Preise. Die zwei besten Schnappschüsse in Dirndl oder Lederhose der Kategorie Erwachsene erhalten je einen Gutschein für ein Grillfest für 25 Personen. Die Spezialbier-Brauerei Forst stellt Getränke, Fleischwaren und Festtischgarnituren zur Verfügung. Auf die Sieger der Kinderkategorie wartet ein Einkleide-Gutschein von Amadeus Tracht. Alle Kinder auf dem Siegerfoto werden neu eingekleidet.Alle eingeschickten Fotos werden in der „Dolomiten“-Sonderbeilage „Wanderparadies Südtirol“ am 18. Juni veröffentlicht. Dabei können alle „Dolomiten“-Leser vom 18. Juni bis 3. Juli ihr Lieblingsfoto per App wählen. Das beliebteste Foto mit den meisten App-Stimmen erhält einen Getränkegutschein im Wert von 100 Euro von der Spezialbier-Brauerei Forst.Unter allen Lesern die mittels App abstimmen werden ebenso zwei Getränkegutscheine im Wert von je 100 Euro von der Spezialbier-Brauerei Forst verlost.