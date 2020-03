Legendäres Soalrennen auf Meran 2000

Das Gaudi-Rennen, wird in sogenannten Seilschaften gefahren. 3 Skifahrer verbunden mit einem Seil bewältigen eine sehr einfache Riesentorlauf-Strecke. Man kann sich in drei Kategorien einteilen, entweder in die Kategorien „Die Familienbande“, „Die Großgewordenen“ oder „Die Firmenwertung“. Prämiert werden die Seilschaft, die der Durchschnittszeit am nächsten liegt, die 3 schnellsten und das langsamste Team.Lustig, nostalgisch und ausgefallen wird’s – und so sollte auch das Outfit der Teilnehmer sein.Beginn des Soalrennens ist um 9.30 Uhr und um 16 Uhr findet die Preisverteilung im Panorama Bistro statt, dabei werden die Arnika Buam mit ihrer Musik die Veranstaltung umrahmen. Die Gewinner werden mit tollen Preisen von Luis Trenker, Sportler Alpin und der Therme Meran belohnt.Das erste Soalrennen auf Meran 2000 wurde von Karl Putz, dem ehemaligen Präsidenten des Sportclubs Meran organisiert. Das Rennen damals war ein Muss für alle Burggräfler, aber nicht nur aus der näheren Umgebung reisten die Teilnehmer an. Aus alten Erzählungen, Unterlagen und Fotos erfuhr man, dass berühmte Skirennläufer wie Rosi Mittermaier, Christian Neureuther und sogar Felix Neureuther im Kindesalter beim Soalrennen mitgefahren sind.Ausweichtermin bei Schlechtwetter ist Sonntag, 15. März.Infos und Anmeldung gibt es hier.

