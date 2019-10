Von 5. bis 10. November findet im Plantitscherhof in Meran die Eventreihe Legenden.Raritäten.Originale statt. Absolutes Highlight ist die Verkostung von 32 exklusiven Sassicaia-Magnumflaschen.





Unter dem Motto Einmalig.Exklusiv.Unwiederholbar lädt das Hotel Ansitz Plantitscherhof in Meran diesen Herbst zu einem wahren Highlight für Feinschmecker und Weinkenner ein. Ein Event, das es in dieser Form noch nie gegeben hat und wohl auch in Zukunft nicht geben wird – wahrlich einmalig eben.Von 5. Bis 10. November begleiten fünf große Persönlichkeiten aus den Bereichen Kulinarik, Wein und Whisky durch sechs außergewöhnliche Abende – fünf Herren mit besonderen Lebensgeschichten, die schon etliche Male ausgezeichnet wurden und Koryphäen ihres Faches sind.Wahre Größen Europas begleitet von feinsten Gerichten – Giuseppe Lauria, Chefredakteur des renommierten Weinführers „Weinwisser“, begleitet Sie am Dienstag, 5. November auf eine Wein- und Genussreise durch Europas Hotspots.Claudio del Principe, Koch aus Leidenschaft, passionierter Food-Writer und Fotograf, führt Sie am zweiten Abend durch ein kreatives Dinner der etwas anderen Art. Ein Aperitif und 5 außergewöhnliche Gänge werden durch Erzählungen über das Leben, Achtsamkeit, Sorgfalt, Handwerk und Liebe beim Kochen abgerundet.Im Rahmen dieser zweiteiligen Legendenverkostung werden 32 Sassicaia-Magnumflaschen nach dem Motto 100 to 100 verkostet. 100 to 100 deshalb, weil das berühmte Weingut Tenuta San Guido für den Jahrgang 2016 wieder mit 100 Parkerpunkten ausgezeichnet wurde, genauso wie der Jahrgang 1985.Am Donnerstag, 7. November, findet der erste Teil dieser einmaligen Verkostung von exklusiven Sassicaia-Flaschen statt. Danach folgt ein Dinner mit dem in Südafrika lebenden Meraner Hansi Innerhofer nach dem Motto „Südtirol meets Capetown“. Erstklassige Gerichte und edle Tropfen werden vom Weinguru, Gründer des Internationalen Merano Wine Festivals, Brand Ambassador of Sassicaia, Südtirol-Auswanderer und Capelands-Winzer aus Leidenschaft präsentiert.Am Freitag, 8. November, findet der zweite Teil der legendären Verkostung von Spitzenweinen statt. Anschließend folgt ein Dinner mit einem französischen Winzer von Weltklasse, Henry-Bruno de Coincy vom Weingut Chateau Belle Brise & Bas Armagnac La Fontaine de Coincy 1982.Am Samstag, 9. November begleitet Sie Peter Hofmann, Autor des weltbesten Whiskybuchs 2019 durch einen gemütlichen und legeren Abend mit Zigarren, Whisky und Flying Food.Am letzten Tag der Veranstaltungsreihe, am Sonntag, 10 November, führt Peter Hofmann alle Genussliebhaber und Feinschmecker durch einen kulinarischen Abend der Extraklasse: Ein 4-Gänge-Menü, begleitet von 6 ausgewählten Whiskys, die alle in Weinfässern gefinisht oder über die gesamte Reifezeit darin gelagert wurden.Nähere Infos zur Anmeldung finden Sie hier

