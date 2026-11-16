Ein Apfel ist schnell zur Hand und passt unkompliziert in die Arbeitspause. Doch Apfel ist nicht gleich Apfel: Jede Sorte hat ihren eigenen Geschmack und Charakter. Manche Äpfel sind besonders süß, andere bringen mehr Säure mit, manche sind knackig und fest, andere saftiger und weicher. Bei „Let’s Apple“ haben Betriebe die Möglichkeit, mit ihren Mitarbeiter:innen 16 Wochen hinweg die verschiedenen Sorten kennenlernen und dabei vielleicht auch einen neuen persönlichen Favoriten entdecken.<BR \/><BR \/>Mitmachen ist ganz einfach: Ab 13. November können Unternehmen auf <a href="https:\/\/www.suedtirolerapfel.com\/de\/aktuelles\/let-s-apple.html?utm_campaign=st_de_letsapple_2026&utm_source=digit_stol.it&utm_medium=st_de_advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirolerapfel.com<\/a> einige Fragen rund um den Südtiroler Apfel g.g.A. beantworten und damit automatisch am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 11. Dezember.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381110_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Harald Weis, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums, sieht in „Let’s Apple“ eine gute Möglichkeit, die heimischen Äpfel stärker ins Bewusstsein zu rücken: „Mit „Let’s Apple„ können wir zeigen, wie vielfältig die Äpfel aus Südtirol sind. Am Arbeitsplatz bietet sich eine gute Gelegenheit, unterschiedliche Sorten zu verkosten und vielleicht auch den eigenen Lieblingsapfel zu finden.“<BR \/><BR \/>Jetzt mitmachen und mit etwas Glück 16 Wochen lang Apfelvielfalt an den Arbeitsplatz holen!<BR \/><BR \/><b>Infos und Teilnahme:<\/b> <a href="https:\/\/www.suedtirolerapfel.com\/de\/aktuelles\/let-s-apple.html?utm_campaign=st_de_letsapple_2026&utm_source=digit_stol.it&utm_medium=st_de_advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirolerapfel.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381113_image" \/><\/div>